عودة العمل في ‫البنوك والمصارف وسوق الأسهم اليوم

يستأنف العمل في البنوك والمصارف المحلية والتداول في سوق الأسهم السعودية، اليوم الثلاثاء 5 شوال الموافق 25/ 04/ 2023م، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

ومن المقرر أن يعود موظفو القطاع العام لأعمالهم بعد غد الأربعاء، الموافق السادس من شوال.