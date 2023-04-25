عودة العمل في ‫البنوك والمصارف وسوق الأسهم اليوم

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يستأنف العمل في البنوك والمصارف المحلية والتداول في سوق الأسهم السعودية، اليوم الثلاثاء 5 شوال الموافق 25/ 04/ 2023م، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.
ومن المقرر أن يعود موظفو القطاع العام لأعمالهم بعد غد الأربعاء، الموافق السادس من شوال.