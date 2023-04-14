Icon

كيم جونج أون يشرف على اختبار صاروخ باليستي Icon ساحات وأروقة المسجد الحرام تمتلئ بالمصلين ليلة 23 رمضان Icon نتائج مباريات الخميس في الدوري الأوروبي Icon إطلاق مبادرة خلها منهم لدعم منتجات الأسر المنتجة Icon موضي بنت خالد: رؤية 2030 جعلت للقطاع غير الربحي قيمة Icon لقطات من توديع النصر لـ رودي غارسيا Icon البنتاجون: تسريب الوثائق عمل إجرامي متعمد Icon عودة سلمان الفرج وياسر الشهراني للمشاركة في تدريبات الهلال Icon لبنانيون يتفاجؤون باستبدال جثمان والدهم بعد نقله للمنزل Icon طرح 8 فرص استئجارية عبر منصة انتفاع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد غياب فترة طويلة بسبب الإصابة

عودة سلمان الفرج وياسر الشهراني للمشاركة في تدريبات الهلال

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥١ صباحاً
عودة سلمان الفرج وياسر الشهراني للمشاركة في تدريبات الهلال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن نادي الهلال، مساء أمس الخميس، عن عودة كل من سلمان الفرج وياسر الشهراني لتدريبات أزرق الرياض الجماعية، بعد غيابهما فترة طويلة بسبب الإصابة.

ويستعد الفريق الكروي الأول بأزرق الرياض لمواجهة نادي الباطن مساء اليوم الجمعة في الجولة الـ24 من بطولة دوري روشن السعودي.

إصابة ياسر الشهراني

وعانى الفرج مؤخرًا من إصابة في الحوض، بينما عانى الشهراني من إصابة بكسر في الوجه بعد ارتطامه مع الحارس محمد العويس في مباراة منتخب السعودية ضد الأرجنتين في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

سلمان الفرج 2

وكان الشهراني علق على تداول صورة له تُظهر الجانب الأيسر من وجهه وهو متورم بعض الشيء، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة السعودية والأرجنتين.

ومن خلال فيديو متداول علق الشهراني بشكل طريف قائلًا: “أنا مندهش من الصورة المتداولة، الحمد لله أنا بخير، انظروا إلى وجهي، تقدر تعطيني كف”.

ياسر الشهراني
الشهراني

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سر منع فريق زيلينسكي من تناوله لـ الشوكولاتة
العالم

سر منع فريق زيلينسكي من تناوله لـ...

العالم
كويكب كبير يقترب من الأرض الليلة
العالم

كويكب كبير يقترب من الأرض الليلة

العالم
الرياض يُقدم 1000 تذكرة مجانية لجماهير الأخضر
آخر الاخبار

الرياض يُقدم 1000 تذكرة مجانية لجماهير الأخضر

آخر الاخبار
سطو مسلح في لبنان بوضح النهار
حصاد اليوم

سطو مسلح في لبنان بوضح النهار

حصاد اليوم
النصر يتقاسم صدارة دوري روشن مؤقتًا مع الاتحاد بعد التعادل مع الفيحاء
الرياضة

النصر يتقاسم صدارة دوري روشن مؤقتًا مع...

الرياضة
مدني الرياض يخمد حريقًا جزئيًا بموقع للتخزين في حي بدر
السعودية اليوم

مدني الرياض يخمد حريقًا جزئيًا بموقع للتخزين...

السعودية اليوم
زلزال جديد يضرب كهرمان مرعش ويثير القلق في تركيا
العالم

زلزال جديد يضرب كهرمان مرعش ويثير القلق...

العالم
مشاهد لتساقط كثيف لحبات البرد في رنية
السعودية اليوم

مشاهد لتساقط كثيف لحبات البرد في رنية

السعودية اليوم