عودة سلمان الفرج وياسر الشهراني للمشاركة في تدريبات الهلال

أعلن نادي الهلال، مساء أمس الخميس، عن عودة كل من سلمان الفرج وياسر الشهراني لتدريبات أزرق الرياض الجماعية، بعد غيابهما فترة طويلة بسبب الإصابة.

ويستعد الفريق الكروي الأول بأزرق الرياض لمواجهة نادي الباطن مساء اليوم الجمعة في الجولة الـ24 من بطولة دوري روشن السعودي.

إصابة ياسر الشهراني

وعانى الفرج مؤخرًا من إصابة في الحوض، بينما عانى الشهراني من إصابة بكسر في الوجه بعد ارتطامه مع الحارس محمد العويس في مباراة منتخب السعودية ضد الأرجنتين في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وكان الشهراني علق على تداول صورة له تُظهر الجانب الأيسر من وجهه وهو متورم بعض الشيء، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة السعودية والأرجنتين.

ومن خلال فيديو متداول علق الشهراني بشكل طريف قائلًا: “أنا مندهش من الصورة المتداولة، الحمد لله أنا بخير، انظروا إلى وجهي، تقدر تعطيني كف”.