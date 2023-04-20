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وسط إقبال يبلغ ذروته ليلة العيد

عيد الفطر ينعش صالونات الحلاقة في جازان

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٢ مساءً
عيد الفطر ينعش صالونات الحلاقة في جازان
المواطن - واس

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أسهم اقتراب حلول عيد الفطر المبارك في زيادة الإقبال على صالونات الحلاقة في منطقة جازان، الذي يتزايد حتى يبلغ ذروته ليلة العيد والساعات الأخيرة التي تسبق صلاة عيد الفطر المبارك.

كثافة كبيرة

ويلفت النظر خلال الأيام الحالية الكثافة الكبيرة من راغبي الحلاقة أمام أبواب الصالونات قبل أن تشرع أبوابها لاستقبال الزبائن لضمان الحصول على مقعد مبكر أو الحجز في وقت متاح، ابتهاجاً بفرحة العيد، خاصة من الأطفال والشباب.

ذروة العمل

وفي الوقت الذي تختلف فيه تسعيرة الحلاقة من محل لآخر تبعًا لمستوى الخدمة المقدمة، يفضل كثيرون التعامل مع الحلاق ذاته الذي اعتادوا عليه طوال العام ، حتى وإن تطلب الأمر وقتًا أطول في انتظار الدور للحلاقة.

وأكد عدد من الحلاقين أن مواسم الأعياد تمثل ذروة العمل والكسب لدى صوالين الحلاقة، مما يستدعي زيادة ساعات العمل لمواكبة كثافة الإقبال، واستثمار هذا الموسم بشكل جيد.

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