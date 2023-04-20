آلية جديدة تحمي رأسك من غزو الشيب عيد الفطر ينعش صالونات الحلاقة في جازان %56 من الأسر السعودية يقضون العيد مع عائلاتهم قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة آنجيه تصدير أول شحنة أمونيا قليلة الانبعاثات من السعودية إلى اليابان إجلاء القوات المصرية بالسودان عبر 3 طائرات عسكرية عمر السومة يقترب من العودة إلى الأهلي بمشاركة السعودية.. 7 يونيو إيقاد شعلة الأمل للألعاب العالمية لأولمبياد برلين الهلال خاض الديربي دون معسكر أردوغان: تركيا كانت حزينة خلال شهر رمضان
أسهم اقتراب حلول عيد الفطر المبارك في زيادة الإقبال على صالونات الحلاقة في منطقة جازان، الذي يتزايد حتى يبلغ ذروته ليلة العيد والساعات الأخيرة التي تسبق صلاة عيد الفطر المبارك.
ويلفت النظر خلال الأيام الحالية الكثافة الكبيرة من راغبي الحلاقة أمام أبواب الصالونات قبل أن تشرع أبوابها لاستقبال الزبائن لضمان الحصول على مقعد مبكر أو الحجز في وقت متاح، ابتهاجاً بفرحة العيد، خاصة من الأطفال والشباب.
وفي الوقت الذي تختلف فيه تسعيرة الحلاقة من محل لآخر تبعًا لمستوى الخدمة المقدمة، يفضل كثيرون التعامل مع الحلاق ذاته الذي اعتادوا عليه طوال العام ، حتى وإن تطلب الأمر وقتًا أطول في انتظار الدور للحلاقة.
وأكد عدد من الحلاقين أن مواسم الأعياد تمثل ذروة العمل والكسب لدى صوالين الحلاقة، مما يستدعي زيادة ساعات العمل لمواكبة كثافة الإقبال، واستثمار هذا الموسم بشكل جيد.