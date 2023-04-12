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بسبب لقب هداف الدوري 2006

عيسى المحياني يشعل المنافسة بين الجماهير

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٥ مساءً
عيسى المحياني يشعل المنافسة بين الجماهير
المواطن - فريق التحرير

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أشعل نجم الهلال والوحدة السابق، عيسى المحياني المنافسة بين الجماهير، بسبب تتويجه بلقب الدوري السعودي موسم 2005\ 2006.

هداف الدوري 2006

وطرح حساب “سهم” على موقع “تويتر”، تساؤلًا وحفز الجماهير بمكافأة: “سحب على مبلغ مالي: السؤال / من هو هداف الدوري السعودي 2005/2006م؟.. السحب بعد 24 ساعة وبشكل عشوائي”.

عيسى المحياني
المحياني

عيسى المحياني الهداف

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة حساب “سهم”، ليصبح اسم عيسى المحياني ضمن قائمة الأكثر تداولًا، بعدما جاءت جميع التوقعات لصالحه، وقال تيقو نيفيز: “المحياني.. اللهمَّ اجعل الفوز من نصيبي.. يا رب أفوز والله محتاج”.

وكتب بروكلي أزرق: “عيسى المحياني.. وقتها كان هداف الوحدة والدوري السعودي بـ16 هدفًا يا رب توفق”، وعلق مسعود قائلًا: “أشارك لو لم أعلم نسبة مصداقية الحساب.. المحياني والرزق على الله سبحانه”.

عيسى المحياني
المحياني

ويملك المحياني مسيرة مميزة، حيث تألق في صفوف الوحدة، قبل أن يخوض أولى تجاربه الاحترافية خارج فرسان مكة، وينتقل إلى الهلال في موسم 2009 بعد صراع كبير مع النصر والاتحاد.

وانتقل المحياني إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في موسم 2012\ 2013، ولم يشارك بشكل مستمر، لينضم إلى الشباب، ومنه للاتحاد، إلا أنه عانى من قلة المشاركة وعدم التهديف باستمرار.

عيسى المحياني
المحياني
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