عيسى المحياني يشعل المنافسة بين الجماهير

إحصائية مميزة لـ بانيغا في دوري روشن أمطار رعدية ربيعية على معظم المناطق ابتداءً من الجمعة توزيع 25 ألف وجبة إفطار على الصائمين في السنغال اليوم أول موسم الأذرعة وآخر نجوم الربيع سعود الطبية تنقذ طفلاً من حروق متعددة من الدرجة الثالثة والرابعة طيران ناس يوقع اتفاقية مع برنامج الربط الجوي لإطلاق 5 وجهات دولية لحظة الاعتداء على ماكرون خلال زيارته لهولندا الخارجية الإيرانية: فتح بعثاتنا في الرياض قبل موسم الحج طلاب وطالبات تعليم الرياض يحققون 545 ميدالية في مسابقة كانجارو موهبة كريم بنزيما يتألق ضد تشيلسي في البرنابيو
أشعل نجم الهلال والوحدة السابق، عيسى المحياني المنافسة بين الجماهير، بسبب تتويجه بلقب الدوري السعودي موسم 2005\ 2006.
وطرح حساب “سهم” على موقع “تويتر”، تساؤلًا وحفز الجماهير بمكافأة: “سحب على مبلغ مالي: السؤال / من هو هداف الدوري السعودي 2005/2006م؟.. السحب بعد 24 ساعة وبشكل عشوائي”.
وتفاعلت الجماهير مع تغريدة حساب “سهم”، ليصبح اسم عيسى المحياني ضمن قائمة الأكثر تداولًا، بعدما جاءت جميع التوقعات لصالحه، وقال تيقو نيفيز: “المحياني.. اللهمَّ اجعل الفوز من نصيبي.. يا رب أفوز والله محتاج”.
وكتب بروكلي أزرق: “عيسى المحياني.. وقتها كان هداف الوحدة والدوري السعودي بـ16 هدفًا يا رب توفق”، وعلق مسعود قائلًا: “أشارك لو لم أعلم نسبة مصداقية الحساب.. المحياني والرزق على الله سبحانه”.
ويملك المحياني مسيرة مميزة، حيث تألق في صفوف الوحدة، قبل أن يخوض أولى تجاربه الاحترافية خارج فرسان مكة، وينتقل إلى الهلال في موسم 2009 بعد صراع كبير مع النصر والاتحاد.
وانتقل المحياني إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في موسم 2012\ 2013، ولم يشارك بشكل مستمر، لينضم إلى الشباب، ومنه للاتحاد، إلا أنه عانى من قلة المشاركة وعدم التهديف باستمرار.