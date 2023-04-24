Icon

ملف غوانتانامو يكشف تجنيد الـ CIA لبعض منفذي هجمات سبتمبر Icon شاهد.. سحب ضخمة على حي شوران بالمدينة Icon خسارة الوزن تجنبك شبح السكري 5 سنوات Icon مشاهد متداولة لبردية كثيفة شمال شرق نجران Icon اليمن تثمن جهود السعودية لإجلاء مواطنيها من السودان Icon غالبية الأمريكيين يعارضون ترشح بايدن للرئاسة مرة أخرى Icon زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب نيوزيلندا Icon نظارة آبل المرتقبة قد يصل سعرها لـ 3000 دولار Icon تنبيه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض Icon شاهد.. برد كثيف وسيول جنوب الأفلاج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تقارير
العالم
حصاد اليوم
سن الرئيس مصدر قلق كبير

غالبية الأمريكيين يعارضون ترشح بايدن للرئاسة مرة أخرى

الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:١٦ مساءً
غالبية الأمريكيين يعارضون ترشح بايدن للرئاسة مرة أخرى
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

كشف استطلاع للرأي أن غالبية الأمريكيين يعارضون ترشح الرئيس الأمريكي جو بايدن مرة أخرى، وسط توقعات بإعلان ترشحه رسميًا خلال الأسبوع الجاري.

استطلاع للرأي

أظهر استطلاع جديد أن ما يقرب من 3 من أصل 4 أمريكيين لا يعتقدون أن الرئيس جو بايدن يجب أن يترشح لإعادة انتخابه، بعد عدة تقارير تفيد بأنه سيعلن عن ترشيحه لولاية ثانية هذا الأسبوع المقبل.

ووفقًا للاستطلاع الذي أجرته شبكة إن بي سي نيوز ، فإن 70٪ من الأمريكيين، بما في ذلك 51٪ من الديمقراطيين ، لا يعتقدون أن بايدن يجب أن يترشح لإعادة انتخابه، بينما يدعم 26٪ الرئيس الحالي.

رفض ترشح بايدن

وكشف الاستطلاع أن ما يقرب من نصف العينة المستطلعة آراؤهم الذين صوتوا بـ “لا” أشاروا إلى أن سن بايدن هو مصدر قلقهم الرئيسي بشأن ترشح بايدن مرة أخرى،  وصنف 48٪ مخاوفهم على أنها كبيرة، بينما قال 21٪ أنها كانت مصدر قلق بسيطًا ؛ وقال 29٪ من أفراد العينة إن موضوع سنه لم يكن له أي سبب في منطقهم على الإطلاق.

واعترف بايدن، البالغ من العمر 80 عامًا ، بأن المخاوف بشأن سنه مشروعة تمامًا وسط مخاوف متزايدة من منتقديه ومؤيديه.

نسبة تأييد ترامب

وذكرت عدة تقارير الأسبوع الماضي أن بايدن وفريقه من المتوقع أن يصدروا الإعلان عن الترشح عبر فيديو  في 25 أبريل، والذي سيكون الذكرى السنوية الرابعة لإطلاق حملته 2020.

على الجانب الآخر ، قال 60٪ من الأمريكيين إنهم لا يعتقدون أن الرئيس السابق دونالد ترامب يجب أن يترشح للرئاسة في عام 2024، وفي المقابل أيد ترشحه 35٪ فقط.

مرشحون آخرون

تأتي هذه الأرقام بعد أسابيع قليلة من إعلان ترامب أنه غير مذنب في 34 تهمة جنائية لتزوير سجلات تجارية مرتبطة بمدفوعات عام 2016. ووافق حوالي 68٪ من ناخبي الحزب الجمهوري في الانتخابات التمهيدية على تأييد ترامب بالانتخابات، معتبرين أن التحقيقات مع الرئيس السابق لها دوافع سياسية.

وجاءت إجابات المصوتين بالاستطلاع منقسمة، حينما سئلوا عن أي مرشح جمهوري سيصوتون له إذا كانت الانتخابات التمهيدية الرئاسية ستعقد اليوم، حيث صوت 46٪ لصالح ترامب و 31٪ صوتوا لحاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس، الذي لم يصدر إعلانًا بعد بشأن ترشيحه الرئاسي.

وحصل نائب الرئيس السابق مايك بنس على 6٪ من الأصوات، تلاه حاكمة ساوث كارولينا السابقة نيكي هايلي والسيناتور عن ساوث كارولينا تيم سكوت.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف فنية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع
وظائف

وظائف فنية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع

وظائف
أول حكم إدانة في قضية القتل بالخطأ بفيلم راست
مشاهير

أول حكم إدانة في قضية القتل بالخطأ...

مشاهير
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 10965.78 نقطة
السوق

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 10965.78 نقطة

السوق
زلة لسان جديدة من بايدن تضعه في موقف محرج
العالم

زلة لسان جديدة من بايدن تضعه في...

العالم
سعد لمجرد خارج أسوار السجن قبيل العيد
مشاهير

سعد لمجرد خارج أسوار السجن قبيل العيد

مشاهير
كيميتش: إقصاء البايرن من دوري الأبطال أمر مزعج لنا
الرياضة

كيميتش: إقصاء البايرن من دوري الأبطال أمر...

الرياضة
هيئة الفضاء تكشف شعار المهمة العلمية للمملكة إلى المحطة الدولية
آخر الاخبار

هيئة الفضاء تكشف شعار المهمة العلمية للمملكة...

آخر الاخبار
بأمر الملك.. إعفاء محافظ الدرعية ورئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض
أخبار رئيسية

بأمر الملك.. إعفاء محافظ الدرعية ورئيس الهيئة...

أخبار رئيسية