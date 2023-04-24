غالبية الأمريكيين يعارضون ترشح بايدن للرئاسة مرة أخرى

كشف استطلاع للرأي أن غالبية الأمريكيين يعارضون ترشح الرئيس الأمريكي جو بايدن مرة أخرى، وسط توقعات بإعلان ترشحه رسميًا خلال الأسبوع الجاري.

استطلاع للرأي

أظهر استطلاع جديد أن ما يقرب من 3 من أصل 4 أمريكيين لا يعتقدون أن الرئيس جو بايدن يجب أن يترشح لإعادة انتخابه، بعد عدة تقارير تفيد بأنه سيعلن عن ترشيحه لولاية ثانية هذا الأسبوع المقبل.

ووفقًا للاستطلاع الذي أجرته شبكة إن بي سي نيوز ، فإن 70٪ من الأمريكيين، بما في ذلك 51٪ من الديمقراطيين ، لا يعتقدون أن بايدن يجب أن يترشح لإعادة انتخابه، بينما يدعم 26٪ الرئيس الحالي.

رفض ترشح بايدن

وكشف الاستطلاع أن ما يقرب من نصف العينة المستطلعة آراؤهم الذين صوتوا بـ “لا” أشاروا إلى أن سن بايدن هو مصدر قلقهم الرئيسي بشأن ترشح بايدن مرة أخرى، وصنف 48٪ مخاوفهم على أنها كبيرة، بينما قال 21٪ أنها كانت مصدر قلق بسيطًا ؛ وقال 29٪ من أفراد العينة إن موضوع سنه لم يكن له أي سبب في منطقهم على الإطلاق.

واعترف بايدن، البالغ من العمر 80 عامًا ، بأن المخاوف بشأن سنه مشروعة تمامًا وسط مخاوف متزايدة من منتقديه ومؤيديه.

نسبة تأييد ترامب

وذكرت عدة تقارير الأسبوع الماضي أن بايدن وفريقه من المتوقع أن يصدروا الإعلان عن الترشح عبر فيديو في 25 أبريل، والذي سيكون الذكرى السنوية الرابعة لإطلاق حملته 2020.

على الجانب الآخر ، قال 60٪ من الأمريكيين إنهم لا يعتقدون أن الرئيس السابق دونالد ترامب يجب أن يترشح للرئاسة في عام 2024، وفي المقابل أيد ترشحه 35٪ فقط.

مرشحون آخرون

تأتي هذه الأرقام بعد أسابيع قليلة من إعلان ترامب أنه غير مذنب في 34 تهمة جنائية لتزوير سجلات تجارية مرتبطة بمدفوعات عام 2016. ووافق حوالي 68٪ من ناخبي الحزب الجمهوري في الانتخابات التمهيدية على تأييد ترامب بالانتخابات، معتبرين أن التحقيقات مع الرئيس السابق لها دوافع سياسية.

وجاءت إجابات المصوتين بالاستطلاع منقسمة، حينما سئلوا عن أي مرشح جمهوري سيصوتون له إذا كانت الانتخابات التمهيدية الرئاسية ستعقد اليوم، حيث صوت 46٪ لصالح ترامب و 31٪ صوتوا لحاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس، الذي لم يصدر إعلانًا بعد بشأن ترشيحه الرئاسي.

وحصل نائب الرئيس السابق مايك بنس على 6٪ من الأصوات، تلاه حاكمة ساوث كارولينا السابقة نيكي هايلي والسيناتور عن ساوث كارولينا تيم سكوت.