وظائف شاغرة لدى الرقيب التجارية في 6 مدن وظائف شاغرة لدى شركة بوبا روما يخسر أمام فينورد في هولندا بهدف نظيف 660 ألف ريال غرامة ضد صانع محتوى ارتكب 22 مخالفة السجن سنة لمن يحصل على أموال الضمان الاجتماعي بدون حق السديس: إدارة الحشود وفق منهجية عالمية وتأهب للجمعة الرابعة من رمضان غرامة 50 ألف ريال بحق مذيع أجج التعصب الرياضي اعتقال المشتبه به بتسريب وثائق البنتاجون السرية أعداد غفيرة في ساحات المسجد الحرام ليلة 23 رمضان مدرب روماني مرشح لقيادة النصر
أعلنت هيئة الإعلام المرئي والمسموع، اليوم الخميس، فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال بحق مذيع برنامج تلفزيوني ؛ لارتكابه محتوى مخالف تضمن تأجيج التعصب الرياضي.
ونشرت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” إنفوجراف صادر عنها عن المخالفة وقيمتها.
كما أعلنت الهيئة عن استدعاء 4 من صُناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي نشروا محتوى مخالف يأجج التعصب الرياضي، ويشكك في نزاهة الجهات القائمة على الدوري السعودي، وعليه تم اتخاذ اللازم لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.