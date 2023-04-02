سعود بن نايف يقلِّد قائد قوة أمن المنشآت بالشرقية رتبة لواء غرفة الأحساء تعلن عن 34 وظيفة لمختلف المؤهلات 6 أسباب لبرود وتشوه العلاقات بين الناس سي إن إن: يجب أن تستمع القيادة الأمريكية لنصيحة ريما بنت بندر ضبط شاحنة مُحملة بـ 250 كجم لحوم فاسدة في العاصمة المقدسة سبب غضب مدرب يوفنتوس في مواجهة فيرونا اعتدال وتليجرام يزيلان 6 ملايين محتوى متطرف لـ 3 تنظيمات إرهابية نادي الهلال يخطف صدارة تاريخية من الاتحاد سيدة تنجح في اختبار قيادة السيارة بعد 959 مرة تعيين أكثر من 25 ألف إمام ومؤذن بنظام العقود
أعلنت غرفة الأحساء توفر 34 وظيفة شاغرة (رجال / نساء) لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) بالقطاع الخاص للعمل في شركة سلا للترفيه، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
– مدير فرع.
– مشرف فرع.
– كاشير / مشغل العاب.
– بارسيتا.
– الثانوية العامة.
– الدبلوم.
– البكالوريوس.
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– الدمام.
– الخبر.
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1444/09/11هـ الموافق 2023/04/02م.
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