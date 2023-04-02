غرفة الأحساء تعلن عن 34 وظيفة لمختلف المؤهلات

أعلنت غرفة الأحساء توفر 34 وظيفة شاغرة (رجال / نساء) لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) بالقطاع الخاص للعمل في شركة سلا للترفيه، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة: – مدير فرع.

– مشرف فرع.

– كاشير / مشغل العاب.

– بارسيتا. المؤهلات المطلوبة: – الثانوية العامة.

– الدبلوم.

– البكالوريوس. التفاصيل: اضغط هنا مكان العمل: – الدمام.

– الخبر. موعد التقديم: – التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1444/09/11هـ الموافق 2023/04/02م. طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا