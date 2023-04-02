غرفة الرياض تعلن عن وظائف للرجال والنساء

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أعلنت غرفة الرياض مُمثلة في مركز التدريب والتوظيف توفر وظائف شاغرة (رجال / نساء) بالقطاع الخاص لحملة الابتدائية فأعلى في (الرياض)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
– محاسبة.
– سكرتيرة.
– مساعد مبيعات.
– مشرف مستودع.
– ممثل مبيعات.
– الشهادة الابتدائية.
– الشهادة المتوسطة (الكفاءة).
– الثانوية العامة.
– الدبلوم.
– البكالوريوس فأعلى.
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