Icon

60 مبخرة لتطييب أجواء المسجد الحرام في رمضان Icon الموافقة على طلب “أماك” زيادة رأسمالها إلى 900 مليون ريال Icon قوات 30 دولة تشارك في تتويج الملك تشارلز Icon ثقة اليمنيين في المملكة تدفع بقرب انتهاء الحرب Icon أرامكو: نقل 4% من الأسهم لـ سنابل لن يؤثر على توزيعات الأرباح Icon المعهد العالي للصناعات البلاستيكية يعلن فتح باب القبول للثانوية Icon ظاهرة فلكية نادرة تصاحب رؤية هلال عيد الفطر Icon ضعف نسبة تأييد بايدن في الانتخابات الرئاسية 2024 Icon غرق مركبات في تجمعات لمياه الأمطار في حائل Icon مقتل قائد قوة القيادة العامة بالجيش السوداني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

غرق مركبات في تجمعات لمياه الأمطار في حائل

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٣ مساءً
غرق مركبات في تجمعات لمياه الأمطار في حائل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول، غرق مركبات في تجمعات لمياه الأمطار في حائل، بعد هطول أمطار غزيرة خلال الساعات القليلة الماضية.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم وأجزاء من منطقة حائل.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة، الشرقية ومنطقة الجوف.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يتفوق على الشباب في مباريات الدور الثاني
آخر الاخبار

الهلال يتفوق على الشباب في مباريات الدور...

آخر الاخبار
وظائف شاغرة في هيئة المحتوى المحلي
وظائف

وظائف شاغرة في هيئة المحتوى المحلي

وظائف
شهامة مواطنين تجاه مسن تعرض للإهانة من نجله
السعودية اليوم

شهامة مواطنين تجاه مسن تعرض للإهانة من...

السعودية اليوم
الدراسة عن بُعد اليوم في جدة ورابغ وخليص والقريات
السعودية اليوم

الدراسة عن بُعد اليوم في جدة ورابغ...

السعودية اليوم
روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي وأوكرانيا تشكو
تقارير

روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي وأوكرانيا...

تقارير
مصرف الراجحي يتبرع بـ 100 مليون ريال لاكتتاب جود الإسكان الخيري
السعودية اليوم

مصرف الراجحي يتبرع بـ 100 مليون ريال...

السعودية اليوم
لقطات للأمطار والسحب الرعدية على الرياض اليوم
السعودية اليوم

لقطات للأمطار والسحب الرعدية على الرياض اليوم

السعودية اليوم
نتائج مبهرة لمشروب رمضان المميز
صحة وطب‎

نتائج مبهرة لمشروب رمضان المميز

صحة وطب‎