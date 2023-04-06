Icon

نتائج الاتفاق في مواجهات رمضان Icon راشفورد يخطف الأنظار مع مانشستر يونايتد Icon أرامكو: نتبنى استراتيجية متكاملة لتحويل السوائل إلى مواد كيميائية Icon المطوع لـ التويجري: الرائد هبط للدرجة الثانية أثناء رئاستك Icon أسمنت حائل تعلن عن توزيع أرباح مرحلية عن 2023 Icon خبراء قانون: اتهام ترامب ضعيف ومليء بالثغرات Icon تدريبات عسكرية تقود الكوريتين لـ شفا حرب نووية Icon وظائف بـ شركة خدمات الملاحة الجوية SANS Icon انتصار للدبلوماسية الصينية في منطقة الخليج Icon مشاهد توثق فرحة الأطفال والاحتفالات بـ القرقيعان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أحد أبرز محطات مسيرة الدعوة إلى دين الله

غزوة بدر الكبرى.. يوم الفرقان والنصر المؤزر للإسلام والمسلمين

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٠ مساءً
غزوة بدر الكبرى.. يوم الفرقان والنصر المؤزر للإسلام والمسلمين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يتأهب المسلمون في جميع بقاع الدنيا، في السابع عشر من رمضان من كل عام، للاحتفاء بذكرى غزوة بدر الكبرى.

وتعد غزوة بدر الكبرى، ذكرى خالدة، يستحضر المسلمون فيها ذكرى غزوة التي وقعت في السنة الثانية من الهجرة النبوية.

وشكلت غزوة بدر الكبرى، أحد أبرز محطات مسيرة الدعوة إلى دين الله جل وعلا, وبناء ركائز دولة الإسلام في مهدها، وشهدت نصراً مؤزراً تحقق للإسلام والمسلمين.

أهمية غزوة بدر الكبرى

وحملت غزوة بدر دلائل النبوّة, ونصر الله لرسوله عليه الصلاة والسلام, وأوليائه, وأثر الدعاء والاستغاثة والاستعانة بالله جل وعلا, والتضرّع والابتهال إليه وحده عند الشدائد والمحن, فقد استجاب الله تعالى لدعاء رسوله صلى الله عليه وسلم, عندما رأى جمع المشركين الذين جاءوا يوم بدر لمحاربته, وقتال المسلمين وإيذائهم, فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلّ َفي ذلك قوله سبحانه: “إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ”.

وبدأت موقعة بدر الكبرى حينما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 314 من أصحابه لاعتراض قافلة لقريش, آتية من الشام يقودها أبو سفيان, وحين علمت قريش بخروج المسلمين لمواجهة قافلتهم, خرجوا من مكة في عدد كبير يتجاوز ألف رجل يتقدّمهم صناديد قريش وكبارهم, لمواجهة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه, ولإنقاذ تجارتهم وأموالهم.

انتصار تاريخي

والتقت الفئتان في اليوم الـ 17 من شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة، فحينما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم, قوة المشركين وكثرة عددهم, وقلة عدد المسلمين لجأ إلى ربّه خاشعاً متضرعاً فقال عليه الصلاة والسلام : “اللهم هذه قريش قد أتت بخيلائها تحاول أن تكذب رسولك, اللهم نصرك الذي وعدت, اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد” فما زال صلى الله عليه وسلم منشغلاً بالدعاء حتى سقط رداؤه عن منكبه, فردّه عليه أبو بكر الصدّيق – رضي الله عنه – حتى أخذه النعاس فرأى عليه الصلاة والسلام بشائر النصر تضيء, فخرج إلى الناس فرحاً مستبشراً، قائلاً : ” والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجلٌ، فيُقْتَل صابرًا محتَسِبًا، مقْبلًا غير مُدْبر، إلا أدْخَله الله الجنّة‏ “.

وتجلّت في موقعة بدر, عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم, وبالمؤمنين, فأيّدهم – سبحانه – بجنوده وملائكته، فكانت كلمة الله هي العليا, وكلمة الذين كفروا السفلى, وانتهت المعركة بهزيمة المشركين فولوا مدبرين بعد أن قُتل منهم سبعين, وأسر 70 آخرون، بينما استشهد من المسلمين 14 رجلاً.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إحباط تهريب 22.7 من القات و264 كجم من الحشيش
أخبار أمنية

إحباط تهريب 22.7 من القات و264 كجم...

أخبار أمنية
إحباط تهريب 120 كجم من الحشيش
أخبار أمنية

إحباط تهريب 120 كجم من الحشيش

أخبار أمنية
بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في المملكة
السعودية اليوم

بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في...

السعودية اليوم
اختتام برنامج الصحافة الرقمية والإعلام الجديد بحفر الباطن
السعودية اليوم

اختتام برنامج الصحافة الرقمية والإعلام الجديد بحفر...

السعودية اليوم
سعر إفطار رمضان بفنادق الرياض يثير الجدل بعد ارتفاعه لـ 550 ريالًا
السعودية اليوم

سعر إفطار رمضان بفنادق الرياض يثير الجدل...

السعودية اليوم
بايرن ميونخ قد يفقد موسيالا ضد دورتموند
الرياضة

بايرن ميونخ قد يفقد موسيالا ضد دورتموند

الرياضة
استأجر شخصًا ليقتل زوجته فتلقى مفاجأة عمره
غرائب

استأجر شخصًا ليقتل زوجته فتلقى مفاجأة عمره

غرائب
دعاء المعيقلي في صلاة التراويح من المسجد الحرام ليلة 8 رمضان
السعودية اليوم

دعاء المعيقلي في صلاة التراويح من المسجد...

السعودية اليوم