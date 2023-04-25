غناء تاليسكا يثير غضب جماهير النصر

تعرض البرازيلي تاليسكا لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر لانتقادات قوية من الجماهير، وذلك بسبب تداول صور له وهو يغني في إحدى الحفلات الليلية في البرازيل.

أسلوب غير احترافي

ووصفت جماهير النصر، اللاعب البرازيلي بأنه غير محترف لأنه يسهر ويفكر في أمور خارج كرة القدم، مما جعله يظهر بمستوى فني متراجع في آخر 3 مباريات له مع أصفر الرياض، منذ تجديد العقد، مع توجيه انتقادات لإدارة مسلي آل معمر كونها لا تعاقب اللاعب على تصرفاته غير المسؤولة على حد وصفهم.

وعلق الإعلامي سعود الصرامي المتحدث الرسمي سابقًا باسم النصر قائلًا: ” الغناء والطرب والسهر، الرياضة والسهر لا يجتمعان، هل كان تاليسكا مغنيًا حينما كان لاعبًا في بنفيكا البرتغالي أو جوانجزو الصيني أو بيشكتاش التركي، أم أن موهبة الغناء لم تظهر إلا بعد احترافه في النصر، سعود الصرامي يتساءل؟”.

التجديد لـ تاليسكا

وكان النصر أعلن في السادس من أبريل الجاري عن التجديد للاعب البرازيلي حتى عام 2026.

وجدد اللاعب البرازيلي عقده مع أصفر الرياض بدعم من الأمير خالد بن فهد العضو الذهبي لأصفر الرياض، وبحضور مسلي آل معمر رئيس النادي.

وتحدث اللاعب البرازيلي بعد التجديد قائلًا: “لن أنسى تلك اللحظة التي انتقلت فيها إلى النصر، لم تكن انتقالًا من فريق إلى آخر، تلك اللحظة وهي الانضمام إلى النصر كانت بداية مرحلة مهمة وجميلة في حياتي، كانت بداية قصة حب جميلة بين تاليسكا ونادي النصر وجماهيره”.

وواصل اللاعب البرازيلي قائلًا: “بعد وصولي إلى السعودية، بدأت قصة الحب الجميلة بيني وبين تلك البلد الرائع، لهذا السبب اخترت القرار الأجمل والأسهل في حياتي، التجديد مع النصر حتى 2026″.