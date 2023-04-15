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بعد تغيير هالاند وجون ستونز

غوارديولا: أخطأت في لقاء مان سيتي ضد ليستر سيتي

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٤ مساءً
غوارديولا: أخطأت في لقاء مان سيتي ضد ليستر سيتي
المواطن - فريق التحرير

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أكد المدير الفني للسيتيزنز، الإسباني بيب غوارديولا، أنه أخطأ بعد استبدال الثنائي إيرلينج هالاند وجون ستونز، بين شوطي مباراة مان سيتي ضد ليستر سيتي.

مان سيتي ضد ليستر سيتي

ولعب مان سيتي ضد ليستر سيتي على ملعب الاتحاد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، والتي انتهت بفوز السيتيزنز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

مان سيتي ضد ليستر سيتي
نتيجة المباراة – المصدر @premierleague

تعليق غوارديولا

وقال غوارديولا: “في نهاية لقاء مان سيتي ضد ليستر سيتي، كان الأمر غير مريح، يحدث هذا عادة عندما تجري الكثير من التبديلات، ويجب أن نتجنب ذلك، لكن في بعض الأحيان، يحدث هذا، ومن المهم أن نبدأ بشكل جيد حقًا بعد دوري الأبطال”.

وواصل غوارديولا تصريحاته بعد مباراة مان سيتي ضد ليستر سيتي، قائلًا: “لقد قمنا بضمانات لإراحة اللاعبين، لكننا فقدنا بعض السيطرة، على الرغم من أنه كان فوزًا مستحقًا بشكل عام”.

مانشستر سيتي
لاعبو السيتي – المصدر @ManCity

وأضاف: “نبدأ المباراة للفوز، المباراة لا تنتهي أبدًا حتى يطلق الحكم صافرته، لكن بعد التقدم بثلاثية نظيفة وخاصة مع السيطرة، ومشاركة هالاند في 90 دقيقة ضد بايرن ميونيخ، كان الأمر صعبًا للغاية، علينا التفكير في احتمالية وقوع الإصابات”.

وتابع المدرب الإسباني: “نحن محظوظون بعد مباراة بايرن ميونيخ لأننا لعبناها على أرضنا، وليس خارج أرضنا، لقد رأيت مدى تركيزنا”.

وبشأن مواجهة الإياب ضد بايرن ميونيخ، قال: “بالتأكيد، نحن نعلم أن الأمور لن تنتهي إلا بنهاية مباراة العودة، علينا أن نفرض كلمتنا ونعتقد أننا سنفوز بالمباراة”.

هالاند
هالاند – المصدر @premierleague
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