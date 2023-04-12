غوارديولا: بايرن ميونخ جعلني أكبر 10 أعوام إضافية !

تحدث المدرب الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، عن كواليس فوز فريقه على نادي بايرن ميونخ الألماني أمس بثلاثية دون رد في ذهاب دور ربع النهائي لـ بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

تعليق غوارديولا

وتحدث مدرب مانشستر سيتي عن الفوز على بايرن ميونخ قائلًا: “المباراة كانت صعبة، كبرت 10 أعوام إضافية بسبب مواجهة البايرن، المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق”.

وأضاف غوارديولا: “هناك مباراة عودة صعبة في مدينة ميونخ الألمانية، تنتظرنا، أنا دربت البايرن لـ 3 سنوات وأعرف هذا الفريق تمامًا كيف يكون في أرضه، رغم فوزنا بثلاثية في إنجلترا، لكن يجب أن نستعد بقوة لمباراة العودة في ألمانيا”.

السيتي وبايرن ميونخ

وسجل الإسباني رودريجو الهدف الأول لـ مان سيتي من تصويبة قوية في الدقيقة السابعة والعشرين من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تراجع أداء فريق بايرن ميونخ، ليسجل البرتغالي بيرناردو سيلفا الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي من ضربة رأسية في الدقيقة الـ70.

وبعدها بـ 7 دقائق، نجح النجم النرويجي إيرلينج هالاند في إضافة الهدف الثالث بقدمه اليمنى.

يذكر أن مانشستر سيتي سيواجه البايرن في ملعب أليانز آرينا في مدينة ميونخ مساء الأربعاء المقبل 19 إبريل في إياب دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا.