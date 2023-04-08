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قادرة على حمل 154 صاروخ كروز من طراز توماهوك

غواصة نووية أمريكية مزودة بصواريخ تتجه للشرق الأوسط

السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٩ مساءً
غواصة نووية أمريكية مزودة بصواريخ تتجه للشرق الأوسط
المواطن - فريق التحرير

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قالت البحرية الأمريكية، اليوم السبت، إن غواصة تعمل بالطاقة النووية ومزودة بصواريخ موجهة تتجه إلى الشرق الأوسط لدعم الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين.

 تحمل 154 صاروخ كروز

وبحسب قناة العربية، ذكر تيموثي هوكينز، المتحدث باسم البحرية في بيان، أن الغواصة يو اس اس فلوريدا دخلت المنطقة يوم الخميس وبدأت في عبور قناة السويس المصرية، مضيفًا أنها قادرة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخ كروز من طراز توماهوك وأُرسلت إلى الأسطول الخامس الأمريكي للمساعدة على نشر الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن، أمس الجمعة، أن الناتو يراقب إجراءات روسيا عن كثب في ضوء التصريحات حول نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، لكنه لا يخطط لتعديل وضع قواته حتى الآن.

وقال بلينكن في مقابلة مع مجموعة فونكه الإعلامية، نشرت، الجمعة، رداً على سؤال حول كيفية رد فعل الناتو على نشر أسلحة نووية روسية في بيلاروسيا: سيتخذ الناتو دائما الإجراءات التي يراها مناسبة لحماية الأراضي وضمان أمن أعضاء الحلف، لن أتحدث هنا وأقول ما سيفعله الحلف أو ما لا يفعله.

وأضاف: ما يمكنني قوله هو أننا نراقب إجراءات روسيا عن كثب، وفي الوقت الحاضر لا نرى أي سبب لتغيير وضع قواتنا.

غواصة نووية أمريكية مزودة بصواريخ تتجه للشرق الأوسط

روسيا تنشر أسلحة نووية

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال يوم 25 مارس إن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، بناءً على طلب من الجانب البيلاروسي، كما تفعل الولايات المتحدة منذ فترة طويلة على أراضي حلفائها، مضيفاً أن موسكو سلمت مينسك منظومة إسكندر الصاروخية التي يمكنها أن تحمل رؤوساً نووية.

وأشار بوتين إلى أن بناء منشأة لتخزين الأسلحة النووية التكتيكية على أراضي جمهورية بيلاروسيا سينتهي في الأول من يوليو المقبل.

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