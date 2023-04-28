غياب جماعي لطلاب المدارس الكويتية لليوم الثاني على التوالي

شهدت العديد من مدارس التعليم العام الكويتية غيابًا جماعيًّا للتلاميذ بعد عطلة عيد الفطر، في حين التزم المعلمون والإداريون بالدوام في مختلف المناطق التعليمية.

تطبيق لوائح الغياب

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فإن الوزارة ماضية في تطبيق لوائح الغياب على الطلبة غير الملتزمين، لافتة إلى أن المتعلمين الذين التزموا الحضور رغم أعدادهم القليلة، تلقوا دروسهم حيث حرص المعلمون على تدريسهم وفق الخطة الموضوعة.

والتزم معظم طلبة المدارس الخاصة، لاسيما الأجنبية، بالدوام، وسار اليوم الدراسي كالمعتاد ومن دون أي تغيير، بحسب صحيفة القبس الكويتية.