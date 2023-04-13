غياب لجنة المسابقات عن اجتماع رابطة الدوري السعودي للروزنامة يثير التساؤلات

علق مجموعة من النقاد الرياضيين على غياب رئيس لجنة المسابقات وأعضائها عن اجتماع رابطة الدوري السعودي للمحترفين أمس حيث عٌقدت ورشة عمل لمناقشة روزنامة الموسم المقبل.

صالح أبو نخاع : ورشة عمل روزنامة الموسم القادم اجراء روتيني

محمد العنزي : غياب لجنة المسابقات عليه "علامة استفهام " .. تعمل ورشة وتغيب عنها ؟#أكشن_مع_وليد⁩

مجانًا وبدون اشتراك على شاهد

⁦https://t.co/wlLYDrcVpW⁩

⁦#Shahid⁩

⁦#MBCAction⁩⁩⁩⁩ pic.twitter.com/tMKjgUpOCR — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) April 12, 2023

وقال الناقد الرياضي خالد السعود: “لا يوجد عذر لغياب لجنة المسابقات برئاسة محمد السليم عن ورشة العمل الغياب عليه ألف علامة استفهام وغيابهم دلالة على عدم استمراريتهم الموسم القادم، حسب معلوماتي رئيس لجنة المسابقات خارج السعودية”.

أما صالح أبو نخاع فقال: “ورشة عمل روزنامة الموسم إجراء روتيني وأتوقع أن غياب لجنة المسابقات أمر طبيعي”.

بينما علق الناقد الرياضي محمد العنزي: “حقيقة غياب لجنة المسابقات عليه علامة استفهام، من المفترض وجود لجنة المسابقات لأن تحديد روزنامة الموسم الجديد هذا هو عملهم وليس عمل أي طرف آخر”.

خالد السعود : لا يوجد عذر لغياب لجنة المسابقات عن ورشة العمل .. الغياب عليه ألف علامة استفهام .. وغيابهم دلالة على عدم استمراريتهم الموسم القادم . #أكشن_مع_وليد⁩

مجانًا وبدون اشتراك على شاهد

⁦https://t.co/wlLYDrcVpW⁩

⁦#Shahid⁩

⁦#MBCAction⁩⁩⁩⁩ pic.twitter.com/nhENGQKqk8 — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) April 12, 2023

تفاصيل اجتماع رابطة الدوري السعودي

وعُقدت ورشة العمل أمس، مع ممثلي أندية الدوري السعودي للمحترفين كما وجهت الدعوة للحضور للأندية التي تحتل المراكز الستة الأولى والمرشحة للصعود في دوري يلو، وذلك لمناقشة روزنامة الموسم الرياضي المقبل 2023- 2024م الذي تم إعلان بدايته في 11 أغسطس المقبل.

وشهد الاجتماع حضور ممثلي أندية دوري روشن السعودي، باستثناء ممثلي الطائي والوحدة والاتفاق، كما حضر ممثلي أندية “الأهلي والاخدود” من المرشحين للصعود من دوري يلو.

وتم استعراض الروزنامة المقترحة للموسم المقبل خلال الاجتماع بالإضافة إلى عدد قائمة الفريق الأول في موسم 2023 – 2024م، ومناقشة مرئيات الأندية.