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الموسم الجديد ينطلق في 11 أغسطس المقبل

غياب لجنة المسابقات عن اجتماع رابطة الدوري السعودي للروزنامة يثير التساؤلات

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٦ صباحاً
غياب لجنة المسابقات عن اجتماع رابطة الدوري السعودي للروزنامة يثير التساؤلات
المواطن - فريق التحرير

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علق مجموعة من النقاد الرياضيين على غياب رئيس لجنة المسابقات وأعضائها عن اجتماع رابطة الدوري السعودي للمحترفين أمس حيث عٌقدت ورشة عمل لمناقشة روزنامة الموسم المقبل.

وقال الناقد الرياضي خالد السعود: “لا يوجد عذر لغياب لجنة المسابقات برئاسة محمد السليم عن ورشة العمل الغياب عليه ألف علامة استفهام وغيابهم دلالة على عدم استمراريتهم الموسم القادم، حسب معلوماتي رئيس لجنة المسابقات خارج السعودية”.

أما صالح أبو نخاع فقال: “ورشة عمل روزنامة الموسم إجراء روتيني وأتوقع أن غياب لجنة المسابقات أمر طبيعي”.

بينما علق الناقد الرياضي محمد العنزي: “حقيقة غياب لجنة المسابقات عليه علامة استفهام، من المفترض وجود لجنة المسابقات لأن تحديد روزنامة الموسم الجديد هذا هو عملهم وليس عمل أي طرف آخر”.

تفاصيل اجتماع رابطة الدوري السعودي

وعُقدت ورشة العمل أمس، مع ممثلي أندية الدوري السعودي للمحترفين كما وجهت الدعوة للحضور للأندية التي تحتل المراكز الستة الأولى والمرشحة للصعود في دوري يلو، وذلك لمناقشة روزنامة الموسم الرياضي المقبل 2023- 2024م الذي تم إعلان بدايته في 11 أغسطس المقبل.

وشهد الاجتماع حضور ممثلي أندية دوري روشن السعودي، باستثناء ممثلي الطائي والوحدة والاتفاق، كما حضر ممثلي أندية “الأهلي والاخدود” من المرشحين للصعود من دوري يلو.

وتم استعراض الروزنامة المقترحة للموسم المقبل خلال الاجتماع بالإضافة إلى عدد قائمة الفريق الأول في موسم 2023 – 2024م، ومناقشة مرئيات الأندية.

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