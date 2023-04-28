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في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2022

غياب 2 من نجوم الهلال عن مواجهة أوراوا غدًا

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٩ مساءً
غياب 2 من نجوم الهلال عن مواجهة أوراوا غدًا
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن نادي الهلال سيفقد 2 من نجومه في مباراة الغد ضد نادي أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا حيث تُقام المباراة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وسيغيب كل من الكولومبي جوستافو كويلار والبيروفي أندري كاريلو عن مباراة الذهاب غدًا.

وستقام مباراة الذهاب بين الهلال وأوراوا غدًا في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، على أن تُقام مباراة العودة يوم 6 مايو المقبل في اليابان.

وسوف تُنقل مباراة الهلال وأوراوا عبر قنوات SSC1 HD , ALKASS 9 HD , BEIN SPORTS AFC HD, DUBAI SPORTS ASIA 1 HD.

مشوار الهلال

وتألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، ونجح في تحقيق 4 انتصارات متتالية أمام الشارقة بنتيجة 2/ 1، الريان بثلاثية دون رد، والاستقلال الطاجيكي مرتين بنتيجة 1/ 0 و3/ 0.

كاريلو
كاريلو – المصدر @Alhilal_FC

وتعادل الزعيم أمام الشارقة بنتيجة 2/ 2، وخسر ضد الريان بهدفين دون رد، ليتصدر المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا برصيد 13 نقطة، وبفارق المواجهات المباشرة عن الريان الذي حل وضيفًا.

وواصل الأزرق التألق في الأدوار الإقصائية، حيث نجح في تحقيق الفوز على شباب الأهلي دبي الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات دور الـ16، قبل أن يتجاوز عقبة فولاد خوزستان الإيراني بهدف دون رد.

الهلال والفيحاء 2
– كويلار

وخطف الفريق الأول لكرة القدم بأزرق الرياض الأنظار في مواجهة الدحيل القطري بالدور نصف النهائي، حيث نجح في الفوز بنتيجة 7/ 0، سجلها؛ أوديون إيغالو سوبر هاتريك، وموسى ماريغا هدفين، سالم الدوسري هدفًا.

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