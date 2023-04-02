Icon

السجن سنة لمن امتهن التسول أو أدار متسولين Icon تشيلسي يُعلن إقالة جراهام بوتر Icon الشيخ السديس يعلن نجاح خطة رئاسة الحرمين في العشر الأوائل من رمضان Icon وظائف شاغرة بشركة غازكو في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في تطوير للخدمات التعليمية Icon مدفع رمضان يعيد لزوار جدة ذاكرة إعلان دخول الشهر الفضيل Icon مستفيدة جود الإسكان تعبر عن فرحتها: كأني نمت على غيمة Icon تشكيل مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون Icon شرطة جدة تسترد 620 ألف ريال وتضبط 3 أشخاص إثر انتحالهم الصفة Icon نائبة وزير السياحة: ولي العهد رفع مستهدف الزيارات السياحية إلى 100 مليون زيارة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات الدوري الإسباني

غياب 4 لاعبين عن ريال مدريد ضد بلد الوليد

الأحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٦ مساءً
غياب 4 لاعبين عن ريال مدريد ضد بلد الوليد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن قائمة المرينغي لمباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

ريال مدريد ضد بلد الوليد

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد ضد بلد الوليد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم على ملعب “سانتياجو برنابيو”.

وقبل مباراة اليوم، يحتل المرينغي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 56 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلد الوليد في المركز الـ15 برصيد 28 نقطة.

ريال مدريد ضد ليفربول - دوري أبطال أوروبا

قائمة الريال لمباراة اليوم

واستبعد أنشيلوتي، 4 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم من قائمة مباراة اليوم، وهم؛ أنطونيو روديجر، ماريانو دياز، فيرلاند ميندي وناتشو فيرنانديز.

الريال ضد إسبانيول

وجاءت قائمة ريال مدريد ضد بلد الوليد كالتالي؛ تيبو كورتوا، لونين، لوبيز، داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، فاييخو، أودريوزولا، فاسكيز، توني كروس، لوكا مودريتش، كامافينجا وفالفيردي.

كما ضمت قائمة المرينغي لمباراة اليوم كل من؛ تشواميني، داني سيبايوس، إيدين هازارد، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، فينيسيوس جونيور، رودريجو وألفارو.

ريال مدريد ضد بلد الوليد
قائمة الريال – المصدر @realmadrid
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انفجار في نيويورك يسفر عن وقوع 7 إصابات
العالم

انفجار في نيويورك يسفر عن وقوع 7...

العالم
ليلة طربية لـ عبدالمجيد عبدالله بحضور 25 ألفًا من محبيه
مشاهير

ليلة طربية لـ عبدالمجيد عبدالله بحضور 25...

مشاهير
أرقام مميزة لـ غيسلان كونان بدوري روشن
الرياضة

أرقام مميزة لـ غيسلان كونان بدوري روشن

الرياضة
رقمان مميزان لـ النصر في دوري روشن
الرياضة

رقمان مميزان لـ النصر في دوري روشن

الرياضة
بيرناردو سيلفا على رادار باريس سان جيرمان
الرياضة

بيرناردو سيلفا على رادار باريس سان جيرمان

الرياضة
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
وظائف شاغرة لدى شركة معادن
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة معادن

وظائف
وظائف لدى المركز الوطني لإدارة النفايات للجنسين
حصاد اليوم

وظائف لدى المركز الوطني لإدارة النفايات للجنسين

حصاد اليوم