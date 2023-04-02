غياب 4 لاعبين عن ريال مدريد ضد بلد الوليد

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كشف المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن قائمة المرينغي لمباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.
ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد ضد بلد الوليد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم على ملعب “سانتياجو برنابيو”.
وقبل مباراة اليوم، يحتل المرينغي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 56 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلد الوليد في المركز الـ15 برصيد 28 نقطة.
واستبعد أنشيلوتي، 4 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم من قائمة مباراة اليوم، وهم؛ أنطونيو روديجر، ماريانو دياز، فيرلاند ميندي وناتشو فيرنانديز.
وجاءت قائمة ريال مدريد ضد بلد الوليد كالتالي؛ تيبو كورتوا، لونين، لوبيز، داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، فاييخو، أودريوزولا، فاسكيز، توني كروس، لوكا مودريتش، كامافينجا وفالفيردي.
كما ضمت قائمة المرينغي لمباراة اليوم كل من؛ تشواميني، داني سيبايوس، إيدين هازارد، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، فينيسيوس جونيور، رودريجو وألفارو.