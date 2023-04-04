فؤاد أنور: أتوقع فوز النصر بـ دوري روشن مع رونالدو

قال فؤاد أنور نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق إن فوز نادي النصر بلقب دوري روشن السعودي مع وجود البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل من تتويج الاتحاد أو الهلال به، حسب وجهة نظره.

النصر أقرب لـ الدوري

وتحدث أنور قائلًا في برنامج ” المنتصف” : ” النصر أقرب للدوري من وجهة نظري ويكفي تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو، تخيل فوز النصر باللقب في وجود النجم البرتغالي سيكون ضربة إعلامية قوية ويجذب الصحافة والإعلام الأوروبي للدوري السعودي”.

وتابع أنور: ” من وجهة نظري فوز النصر بلقب الدوري أفضل من تتويج الاتحاد أو الهلال به، لوجود رونالدو مع أصفر الرياض”.

ويستعد الاتحاد لمواجهة ضمك مساء اليوم، في الجولة الـ22 من دوري المحترفين، بينما يلعب النصر اليوم مع نادي العدالة.

ويواجه الهلال فريق الفيحاء في الجولة الـ17 والمؤجلة بين الفريقين في دوري المحترفين.

ترتيب دوري روشن قبل مواجهات اليوم

وقبل انطلاق مباريات الثلاثاء، يتواجد الاتحاد في صدارة دوري روشن السعودي برصيد 50 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 49 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 44 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 42 نقطة ويتبقى له فقط مباراة مؤجلة.

التعاون خامسًا برصيد 35 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 32 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 28 نقطة، الطائي ثامنًا برصيد 26 نقطة، الرائد تاسعًا برصيد 25 نقطة، الفيحاء عاشرًا برصيد 24 نقطة، الاتفاق في المركز الـ11 برصيد 23 نقطة، أبها في المركز الـ12 برصيد 23 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 22 نقطة، العدالة في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة، الخليج في المركز الـ15 في ترتيب دوري روشن برصيد 17 نقطة، الباطن في المركز الـ16 برصيد تسع نقاط.