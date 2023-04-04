Icon

مشهد يسر الناظرين في صحن الطواف قبيل الإفطار Icon ترامب يطالب بتغيير مكان محاكمته Icon توقع تقلبات جوية وهطول الأمطار خلال فصل الربيع Icon ميزة سرية في آيفون لا يعرفها كثيرون   Icon أمطار رعدية ربيعية على معظم المناطق غدًا Icon أم أحمد بعد تسلمها مسكن جود: كل شيء تغير للأفضل Icon افتتاح مسجد عادل التويجري بتكلفة 2.8 مليون ريال Icon ضبط 4 مخالفين لإشعالهم النار في محمية الملك سلمان Icon سبب أذان المغرب قبل غروب الشمس Icon الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس الإمارات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
أصفر الرياض يتواجد في المركز الثاني

فؤاد أنور: أتوقع فوز النصر بـ دوري روشن مع رونالدو

الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٣ مساءً
فؤاد أنور: أتوقع فوز النصر بـ دوري روشن مع رونالدو
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال فؤاد أنور نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق إن فوز نادي النصر بلقب دوري روشن السعودي مع وجود البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل من تتويج الاتحاد أو الهلال به، حسب وجهة نظره.

النصر أقرب لـ الدوري

وتحدث أنور قائلًا في برنامج ” المنتصف” : ” النصر أقرب للدوري من وجهة نظري ويكفي تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو، تخيل فوز النصر باللقب في وجود النجم البرتغالي سيكون ضربة إعلامية قوية ويجذب الصحافة والإعلام الأوروبي للدوري السعودي”.

وتابع أنور: ” من وجهة نظري فوز النصر بلقب الدوري أفضل من تتويج الاتحاد أو الهلال به، لوجود رونالدو مع أصفر الرياض”.

ويستعد الاتحاد لمواجهة ضمك مساء اليوم، في الجولة الـ22 من دوري المحترفين، بينما يلعب النصر اليوم مع نادي العدالة.

ويواجه الهلال فريق الفيحاء في الجولة الـ17 والمؤجلة بين الفريقين في دوري المحترفين.

ترتيب دوري روشن قبل مواجهات اليوم

وقبل انطلاق مباريات الثلاثاء، يتواجد الاتحاد في صدارة دوري روشن السعودي برصيد 50 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 49 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 44 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 42 نقطة ويتبقى له فقط مباراة مؤجلة.

التعاون خامسًا برصيد 35 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 32 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 28 نقطة، الطائي ثامنًا برصيد 26 نقطة، الرائد تاسعًا برصيد 25 نقطة، الفيحاء عاشرًا برصيد 24 نقطة، الاتفاق في المركز الـ11 برصيد 23 نقطة، أبها في المركز الـ12 برصيد 23 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 22 نقطة، العدالة في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة، الخليج في المركز الـ15 في ترتيب دوري روشن برصيد 17 نقطة، الباطن في المركز الـ16 برصيد تسع نقاط.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شركة نيوم تعلن عن وظائف إدارية وهندسية وفنية
حصاد اليوم

شركة نيوم تعلن عن وظائف إدارية وهندسية...

حصاد اليوم
الدراسة عن بعد بمدارس المهد غدًا
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد بمدارس المهد غدًا

السعودية اليوم
شؤون الحرمين للمعتمرين: لا تلجؤوا للعامة في مسائل العمرة
السعودية اليوم

شؤون الحرمين للمعتمرين: لا تلجؤوا للعامة في...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بمركز التعليم الإلكتروني
وظائف

وظائف شاغرة بمركز التعليم الإلكتروني

وظائف
صحيفة صينية: بكين ستواصل دعم استقرار المنطقة بتعاونها مع المملكة
تقارير

صحيفة صينية: بكين ستواصل دعم استقرار المنطقة...

تقارير
أب يغرق طفليه ثم ينتحر في فندق بالإسكندرية
العالم

أب يغرق طفليه ثم ينتحر في فندق...

العالم
احتكاك بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني واليونيفيل تتدخل
العالم

احتكاك بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني واليونيفيل تتدخل

العالم
60 ممرًا لتنظيم عبور المصلين إلى أرجاء المسجد النبوي
السعودية اليوم

60 ممرًا لتنظيم عبور المصلين إلى أرجاء...

السعودية اليوم