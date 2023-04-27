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فايز العنزي يحتفي بزواج نجله خالد بحضور وزير الشؤون الإسلامية

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٩ صباحاً
فايز العنزي يحتفي بزواج نجله خالد بحضور وزير الشؤون الإسلامية
المواطن - فريق التحرير

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احتفى المهندس فايز بن يتيم العنزي، بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، الليلة، بزواج نجله خالد، بحضور وتشريف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ورجل الأعمال السعودي الشيخ مسعد بن سمار وجمع كبير من المشايخ والأعيان والأهل والأصدقاء، بإحدى قاعات الأفراح بمدينة الرياض.

شكر وتقدير

وقدم العنزي باسمه ونيابة عن أسرته الكريمة وكافة أبناء قبيلة عنزة شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية على حضوره وتشريفه غير المستغرب منه الذي اتصف بالتواضع، كما شكر العنزي كل من حضر من المشايخ والأعيان لمشاركته وأسرته هذه المناسبة، سائلًا الله التوفيق للجميع.

المواطن” تتقدم بالتهنئة المقرونة بصادق الدعاء للعريس خالد العنزي وكافة أسرته، وتسأل الله للعروسين حياة كريمة وسعيدة.

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