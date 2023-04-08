Icon

الاتحاد يسعى لتعزيز صدارته ضد الوحدة Icon مانشستر يونايتد يتجاوز إيفرتون بثنائية Icon وظائف بـ مدينة الملك سلمان للطاقة Icon الحل الأرخص لانهيار بطارية آيفون مع الوقت Icon الاتفاق السعودي الإيراني يدعم الأمن والتنمية Icon حل مشكلة نفاد شحن بطارية هواتف آيفون سريعًا Icon بانيغا يواصل التألق مع الشباب Icon فتح باب التوظيف على رتبة عريف وجندي أول في وزارة الداخلية Icon الصحة تنصح بتناول أنواع من الفاكهة تقلل العطش في رمضان Icon الاتحاد السعودي يوضح حقيقة تعطل غرفة الـVAR Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

فتح باب التوظيف على رتبة عريف وجندي أول في وزارة الداخلية

السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٣ مساءً
فتح باب التوظيف على رتبة عريف وجندي أول في وزارة الداخلية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل برتبة (عريف، جندي أول) للرجال، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم التالية:

الرتب العسكرية:

عريف:

الدبلوم الصحي لمدة سنتين ونصف.

تخصص : مساعد طبيب أسنان.

جندي أول:

الدبلوم الصحي لمدة سنتين.

تخصص: مساعد طبيب أسنان.

الشروط المطلوبة:

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الدبلوم ويفضل من لديه مؤهل أعلى.

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ألا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.

أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

أن يكون لدى المتقدم بطاقة تسجيل مهني وشهادة تصنيف للمؤهل الصحي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول أثناء فترة التقديم.

الحصول على درجة (الدبلوم) بنفس التخصص الصحي بتقدير لا يقل عن (جيد).

ملاحظة:

تعبأ الحقول بمنتهى الدقة، وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

موعد التقديم:

أوضحت الوزارة يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم السبت بتاريخ 1444/09/17هـ الموافق 2023/04/08م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/09/22هـ الموافق 2023/04/13م.

وللتقديم سوف يتم استقبال طلبات القبول عبر منصة (أبشر – توظيف) خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيلون ماسك قد يشتري بنك وادي السيليكون المفلس
العالم

إيلون ماسك قد يشتري بنك وادي السيليكون...

العالم
ناسا تقدم بذلة جديدة لرواد الفضاء بإمكانيات عصرية
تكنولوجيا

ناسا تقدم بذلة جديدة لرواد الفضاء بإمكانيات...

تكنولوجيا
سلطنة عمان: استئناف العلاقات السعودية الإيرانية يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة
السعودية اليوم

سلطنة عمان: استئناف العلاقات السعودية الإيرانية يعزز...

السعودية اليوم
أبها يتفوق على الفتح بثنائية في الشوط الأول
الرياضة

أبها يتفوق على الفتح بثنائية في الشوط...

الرياضة
تمساح ضخم يمزق سياجًا معدنيًّا ويهرب في فلوريدا
غرائب

تمساح ضخم يمزق سياجًا معدنيًّا ويهرب في...

غرائب
الشباب لم يعرف طعم الفوز على الهلال منذ 3094 يومًا
الرياضة

الشباب لم يعرف طعم الفوز على الهلال...

الرياضة
وفاة قائد ناقلة وقود بعد نشوب حريق فيها بالنماص
السعودية اليوم

وفاة قائد ناقلة وقود بعد نشوب حريق...

السعودية اليوم
السعوديون ثاني أكثر شعوب العالم شعورًا بالسعادة
تقارير

السعوديون ثاني أكثر شعوب العالم شعورًا بالسعادة

تقارير