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فترة التقديم من 10- 14 شوال 1444هـ

فتح باب القبول على الوظائف العسكرية في وزارة الدفاع

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٧ مساءً
فتح باب القبول على الوظائف العسكرية في وزارة الدفاع
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الدفاع فتح بوابة القبول للوظائف العسكرية في مختلف التخصصات، والتقديم عبر موقع قيادة الاستقطاب العسكري المشترك.

وبحسب الوزارة جاءت المؤهلات المطلوبة كما يلي:

المؤهلات المطلوبة:

– بكالوريوس (رجال – نساء).

– دبلوم (رجال / نساء).

– الثانوي العام (رجال/ نساء).

– الثانوية الصناعية (رجال).

فترة التقديم

ولفتت الوزارة إلى أن فترة التقديم من 10- 14 شوال 1444هـ.

وذلك عبر موقع قيادة الاستقطاب العسكري المشترك في وزارة الدفاع (اضغط هنا).

 

 

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