فتح باب القبول على الوظائف العسكرية في وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع فتح بوابة القبول للوظائف العسكرية في مختلف التخصصات، والتقديم عبر موقع قيادة الاستقطاب العسكري المشترك.

وبحسب الوزارة جاءت المؤهلات المطلوبة كما يلي:

المؤهلات المطلوبة:

– بكالوريوس (رجال – نساء).

– دبلوم (رجال / نساء).

– الثانوي العام (رجال/ نساء).

– الثانوية الصناعية (رجال).

فترة التقديم

ولفتت الوزارة إلى أن فترة التقديم من 10- 14 شوال 1444هـ.

وذلك عبر موقع قيادة الاستقطاب العسكري المشترك في وزارة الدفاع (اضغط هنا).