القبض على مروج حشيش في عسير التعليم عن بعد في مدارس الباحة والقويعية غدًا موعد مباراة وست هام ضد ليفربول والقنوات الناقلة فتح باب القبول على الوظائف العسكرية في وزارة الدفاع جيرونا يُمطر شباك ريال مدريد برباعية تحذيرات من مواد غذائية تحفز الصداع النصفي مرتكبو حوادث جنائية مختلفة في قبضة الأمن 50 مليون يورو تُغري مدرب برشلونة السابق لتدريب النصر الاتصال مقطوع بالمركبة الحاملة للمستكشف الإماراتي مروجا الإمفيتامين في الجوف بقبضة الأمن
أعلنت وزارة الدفاع فتح بوابة القبول للوظائف العسكرية في مختلف التخصصات، والتقديم عبر موقع قيادة الاستقطاب العسكري المشترك.
وبحسب الوزارة جاءت المؤهلات المطلوبة كما يلي:
– بكالوريوس (رجال – نساء).
– دبلوم (رجال / نساء).
– الثانوي العام (رجال/ نساء).
– الثانوية الصناعية (رجال).
ولفتت الوزارة إلى أن فترة التقديم من 10- 14 شوال 1444هـ.
وذلك عبر موقع قيادة الاستقطاب العسكري المشترك في وزارة الدفاع (اضغط هنا).