فتح باب القبول للخدمات الطبية بالداخلية للكادر النسائي

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للخدمات الطبية بوزارة الداخلية على رتبة (عريف – جندي أول) للكادر النسائي، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 24/ 9/ 1444 هـ حتى يوم الخميس الموافق 29/ 9/ 1444 هـ.
وسيتم استقبال طلبات القبول عبر منصة (أبشر – توظيف) على الرابط التالي (هنا).