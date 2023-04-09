فتح 5 بوابات رئيسية بالمسجد الحرام لدخول وخروج المصلين

أعلنت الإدارة العامة للتفويج برئاسة الحرمين الشريفين فتح عدد من المداخل الرئيسية بالمسجد الحرام لدخول وخروج المصلين؛ وهي مداخل: “91، و90، و، و88، و87” للحد من التكدس ومنع التزاحم.

مراسل #العربية أسامة القاسم: فتح 4 بوابات إضافية بـ #الحرم_المكي للحد من التكدس.. وتوجيه المصلين إلى مصليات التوسعة الثالثة pic.twitter.com/n2QnvlfTiw — العربية (@AlArabiya) April 8, 2023

فتح بوابات المسجد الحرام

وحسب ما ورد بقناة العربية، فإن الإدارة العامة، فتحت المداخل السابقة إضافة إلى مدخل 89، وهي لمصليات الدور الأرضي والسطح، إلى جانب، مدخل جسر أجياد، ومدخل سلم 74، ومدخل سلم 84، ومدخل الشبيكة.

وأوضح مدير إدارة تفويج المصلين، خلف بن نجر العتيبي، في بيان، اليوم الجمعة، أنه تم فتح المداخل والمخارج لمنع التكدس والتجمع داخل المصليات، وفي حال امتلائها يتم توجيه المصلين إلى مصليات التوسعة السعودية الثالثة ومصليات الساحات.

إذ جاء في بيان الإدارة العامة للتفويج برئاسة الحرمين الشريفين، أن فتح المداخل المذكورة من أجل منع التكدس والتجمعات الكبيرة للمصلين، والقضاء على التزاحم، وفي حال الامتلاء، يتم اللجوء إلى أماكن ومصليات التوسعة.

استكمال الخطة التشغيلية

ومع بداية الخطة التشغيلية الثانية، تم استكمالها جميعًا، وتم فتح الأدوار بالكامل، تزامنًا مع تفقد الإدارة للمصليات لاستقبال القاصدين، إضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لفتح أكبر عدد من المصليات.

يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد زيادة في الأعداد خلال موسم شهر رمضان المبارك؛ لأداء الصلوات الخمس وصلاة التراويح دون مشكلات وتزامنًا مع تشديدات الإدارة في عدم استخدام الأبواب المؤدية للتزاحم لضمان الانسيابية.