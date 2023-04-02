عرضت قناة الإخبارية، تقريرًا يرصد جهود فريق إدارة الترجمة واللغات النسائية بالمسجد الحرام، لخدمة الزوار والمعتمرين على مدار الساعة.

فيديو | فتيات سعوديات يترجمن لضيوف الرحمن بأكثر من 7 لغات #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/V5bbhCkS7P — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 2, 2023

وبين الفيديو، لقطات لفتيات يترجمن لزوار بيت الله الحرام بأكثر من 7 لغات، لينقلن التعليمات والإرشادات بلغتهم ما استصعب عليهم فهمه.

كفاءة وإتقان

وجسدت اللقطات، جهود ونجاحات المملكة، وما توصلن إليه الفتيات السعوديات من كفاءة وإتقان ليعكسن أفضل صورة للمملكة.

بدورها، قالت حليمة عبدالغفور– مترجمة– أترجم عدة لغات، والحمد لله شرفت ووفقني الله بخدمة قاصدي بيت الله، وأمثل بنات بلدي خير تمثيل، وأرحب بقاصدي بيت الله الحرام.

فيما لفتت شذى الأنصاري– مدير إدارة اللغات والترجمة النسائية- إلى أبرز الخدمات المقدمة وهي الترجمة الفورية، وذلك وفق من خلال الحلقات التثقيفية داخل الأروقة النسائية، فضلًا عن مبادرة بلغتكم، والترجمة التحريرية، لترجمة الكتيبات والعبارات المحالة إليهم من الوكالات والإدارات.