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أغلبهم من النساء والأطفال

فرار 20 ألف سوداني لتشاد

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٥ صباحاً
فرار 20 ألف سوداني لتشاد
المواطن - فريق التحرير

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كشفت فرق تابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين موجودة على الحدود، عن فرار ما بين 10 آلاف و20 ألف شخص من المعارك الجارية في السودان بحثًا عن ملاذ آمن في تشاد المجاورة.

بيان المفوضية

وبحسب بيان المفوضية، أمس الخميس: فإن أغلبية الوافدين هم من النساء والأطفال، وتعمل المفوضية عن كثب مع الحكومة التشادية وشركائها، لتقييم احتياجاتهم وإعداد استجابة مشتركة.

كذلك تنسق المفوضية مع السلطات التشادية، من أجل مساعدتها على تسجيل الوافدين الجدد في الأيام المقبلة.

ولفت البيان إلى أن شرق تشاد كان قد استقبل سابقًا أكثر من 400 ألف لاجئ من السودان، موضحًا أن الوافدين الجدد يفرضون ضغوطًا إضافية على الخدمات العامة والموارد في البلاد، التي تعمل أساسًا فوق طاقتها.

احتياجات اللاجئين

وتابعت المفوضية، أن أكثر الاحتياجات إلحاحًا، هي الماء والغذاء والمأوى والرعاية الصحية وحماية الأطفال والوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ونظرًا للعنف الذي يواجهه الأشخاص، الذين يعبرون الحدود، فإن الدعم النفسي والاجتماعي يحتل أيضًا مكانة مهمة بالنسبة إلى المفوضية.

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