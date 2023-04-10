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فراس البريكان سلاح الفتح بدوري روشن

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٣ مساءً
فراس البريكان سلاح الفتح بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم النجم فراس البريكان مستوى مميزًا مع الفتح ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليكون من أبرز لاعبيه في الموسم الرياضي الحالي.

تألق فراس البريكان

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن فراس البريكان عادل حصيلته التهديفية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في الموسم الماضي برصيد 11 هدفًا.

فراس البريكان
البريكان – المصدر @FatehClub

وأضاف حساب “أوبتا” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “في الواقع فراس البريكان اللاعب السعودي الوحيد الذي سجّل 10 أهداف أو أكثر في آخر موسمين بالدوري السعودي للمحترفين”.

ويحتل البريكان المركز السادس في جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي بـ11 هدفًا، بالتساوي مع نجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، فيما يتصدر القائمة كل من؛ عبدالرزاق حمدالله، تاليسكا وإيغالو بـ16 هدفًا.

فراس البريكان
البريكان

 

الرائد ضد الفتح

ومن المقرر أن يلعب الرائد ضد الفتح، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، فيما يقع الفتح في المركز السادس برصيد 35 نقطة.

الفتح
لاعبو الفتح – المصدر @SPL
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