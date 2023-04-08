فراس البريكان يُنافس الأجانب بدوري روشن

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يُقدم النجم فراس البريكان مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، ليكون من أبرز المهاجمين في دوري روشن السعودي هذا الموسم.
ونجح فراس البريكان في تسجيل 11 هدفًا هذا الموسم، ليحتل المركز الخامس في قائمة هدافي دوري روشن السعودي، بالتساوي مع نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وأصبح البريكان اللاعب السعودي الوحيد في قائمة هدافي دوري روشن السعودي، والتي تشهد سيطرة من اللاعبين الأجانب، حيث يتصدرها نجم النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا بـ16 هدفًا، بالتساوي مع الهلالي إيغالو.
وشارك فراس البريكان في 22 مباراة مع الفتح في دوري روشن السعودي بمعدل 22 دقيقة لعب، وسجل 11 هدفًا بمعدل هدف كل 142.7 دقيقة، وقدم 3 تمريرات حاسمة، وقام بـ18 تسديدة على المرمى بدقة 64.3%.
وصنع فراس البريكان 7 فرص، وقام بـ264 تمريرة ناجحة بدقة وصلت إلى 77%، وبلغت دقة تمريراته في ساحة الخصم 71.5%، ولديه 10 مراوغات ناجحة، وذلك وفقًا لموقع رابطة الدوري السعودي للمحترفين.
على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لمواجهة نظيره الرائد، مساء يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي.
وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، فيما يقع الفتح في المركز السادس بـ35 نقطة.