Icon

الاتحاد يسعى لتعزيز صدارته ضد الوحدة Icon مانشستر يونايتد يتجاوز إيفرتون بثنائية Icon وظائف بـ مدينة الملك سلمان للطاقة Icon الحل الأرخص لانهيار بطارية آيفون مع الوقت Icon الاتفاق السعودي الإيراني يدعم الأمن والتنمية Icon حل مشكلة نفاد شحن بطارية هواتف آيفون سريعًا Icon بانيغا يواصل التألق مع الشباب Icon فتح باب التوظيف على رتبة عريف وجندي أول في وزارة الداخلية Icon الصحة تنصح بتناول أنواع من الفاكهة تقلل العطش في رمضان Icon الاتحاد السعودي يوضح حقيقة تعطل غرفة الـVAR Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
يُقدم مستوى مميزًا مع الفتح

فراس البريكان يُنافس الأجانب بدوري روشن

السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٢ مساءً
فراس البريكان يُنافس الأجانب بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يُقدم النجم فراس البريكان مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، ليكون من أبرز المهاجمين في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

تألق فراس البريكان

ونجح فراس البريكان في تسجيل 11 هدفًا هذا الموسم، ليحتل المركز الخامس في قائمة هدافي دوري روشن السعودي، بالتساوي مع نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأصبح البريكان اللاعب السعودي الوحيد في قائمة هدافي دوري روشن السعودي، والتي تشهد سيطرة من اللاعبين الأجانب، حيث يتصدرها نجم النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا بـ16 هدفًا، بالتساوي مع الهلالي إيغالو.

فراس البريكان
البريكان – المصدر @FatehClub

وشارك فراس البريكان في 22 مباراة مع الفتح في دوري روشن السعودي بمعدل 22 دقيقة لعب، وسجل 11 هدفًا بمعدل هدف كل 142.7 دقيقة، وقدم 3 تمريرات حاسمة، وقام بـ18 تسديدة على المرمى بدقة 64.3%.

وصنع فراس البريكان 7 فرص، وقام بـ264 تمريرة ناجحة بدقة وصلت إلى 77%، وبلغت دقة تمريراته في ساحة الخصم 71.5%، ولديه 10 مراوغات ناجحة، وذلك وفقًا لموقع رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

فراس البريكان
البريكان – المصدر spl

الفتح بدوري روشن

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لمواجهة نظيره الرائد، مساء يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، فيما يقع الفتح في المركز السادس بـ35 نقطة.

الفتح
لاعبو الفتح – المصدر @SPL
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيلون ماسك قد يشتري بنك وادي السيليكون المفلس
العالم

إيلون ماسك قد يشتري بنك وادي السيليكون...

العالم
ناسا تقدم بذلة جديدة لرواد الفضاء بإمكانيات عصرية
تكنولوجيا

ناسا تقدم بذلة جديدة لرواد الفضاء بإمكانيات...

تكنولوجيا
سلطنة عمان: استئناف العلاقات السعودية الإيرانية يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة
السعودية اليوم

سلطنة عمان: استئناف العلاقات السعودية الإيرانية يعزز...

السعودية اليوم
أبها يتفوق على الفتح بثنائية في الشوط الأول
الرياضة

أبها يتفوق على الفتح بثنائية في الشوط...

الرياضة
تمساح ضخم يمزق سياجًا معدنيًّا ويهرب في فلوريدا
غرائب

تمساح ضخم يمزق سياجًا معدنيًّا ويهرب في...

غرائب
الشباب لم يعرف طعم الفوز على الهلال منذ 3094 يومًا
الرياضة

الشباب لم يعرف طعم الفوز على الهلال...

الرياضة
وفاة قائد ناقلة وقود بعد نشوب حريق فيها بالنماص
السعودية اليوم

وفاة قائد ناقلة وقود بعد نشوب حريق...

السعودية اليوم
السعوديون ثاني أكثر شعوب العالم شعورًا بالسعادة
تقارير

السعوديون ثاني أكثر شعوب العالم شعورًا بالسعادة

تقارير