رقص الخيول يميز احتفالات أهالي نجران بالعيد فرجت تشجع المتبرعين على عمل الخير بأمان التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والاتحاد نجران تكتسي الأبيض بعد هطول البردية الكثيفة دياز يطمح لمواصلة سيطرته على الكلاسيكو التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد وبرايتون لحظة خروج نزلاء سجن كوبر لعدم وجود طعام رئيس الوزراء القطري يشكر المملكة على إجلاء المواطنين القطريين من السودان نيوكاسل يكتسح توتنهام بسداسية الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بفتح سجن كوبر
أحدثت خدمة فرجت نقلة نوعية في آلية التبرّع، وشجّعت المتبرعين على عمل الخير بأمان، والوصول إلى مليار ريال، لثقتهم بالخدمة، وعطائهم غير المحدود.
وكانت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للسجون أعلنت وصول إجمالي التبرعات لخدمة “فرجت” إلى مليار ريال، حيث تعد من أوائل الخدمات الحكومية الإلكترونية في المملكة التي أتاحت للمواطنين والمقيمين التبرع المالي لمحكومي القضايا غير الجنائية وسداد ديونهم بخطوات سهلة وموثوقة على مدار العام عبر منصتي “أبشر” و”إحسان”.
وأكدت وزارة الداخلية النقلة النوعية في عمليات التبرّع بكل أمان وموثوقية، التي شجعت المتبرعين على استكمال مسيرة العطاء، والإسهام في وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحسين جودة الحياة في المملكة، من خلال استفادة المواطنين والمقيمين من التبرع من جميع الجنسيات.
يذكر أن خدمة “فُرِجت” التي أطلقتها وزارة الداخلية قبل (5) أعوام تعدّ نموذجًا رياديًا في العمل الخيري، وتجسيدًا للعطاء والتكافل الذي يتميز به المجتمع السعودي وتفاعله مع أعمال الخير والعطاء، وتعزيز أواصر الترابط بينهم.