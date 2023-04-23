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إجمالي التبرعات وصلت مليار ريال

فرجت تشجع المتبرعين على عمل الخير بأمان

الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٨ مساءً
فرجت تشجع المتبرعين على عمل الخير بأمان
المواطن - فريق التحرير

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أحدثت خدمة فرجت نقلة نوعية في آلية التبرّع، وشجّعت المتبرعين على عمل الخير بأمان، والوصول إلى مليار ريال، لثقتهم بالخدمة، وعطائهم غير المحدود.

خدمة فرجت

وكانت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للسجون أعلنت وصول إجمالي التبرعات لخدمة “فرجت” إلى مليار ريال، حيث تعد من أوائل الخدمات الحكومية الإلكترونية في المملكة التي أتاحت للمواطنين والمقيمين التبرع المالي لمحكومي القضايا غير الجنائية وسداد ديونهم بخطوات سهلة وموثوقة على مدار العام عبر منصتي “أبشر” و”إحسان”.

نقلة نوعية

وأكدت وزارة الداخلية النقلة النوعية في عمليات التبرّع بكل أمان وموثوقية، التي شجعت المتبرعين على استكمال مسيرة العطاء، والإسهام في وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحسين جودة الحياة في المملكة، من خلال استفادة المواطنين والمقيمين من التبرع من جميع الجنسيات.
يذكر أن خدمة “فُرِجت” التي أطلقتها وزارة الداخلية قبل (5) أعوام تعدّ نموذجًا رياديًا في العمل الخيري، وتجسيدًا للعطاء والتكافل الذي يتميز به المجتمع السعودي وتفاعله مع أعمال الخير والعطاء، وتعزيز أواصر الترابط بينهم.

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