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فرحة رجال أمن عقب انتهاء مهمتهم بنجاح في خدمة ضيوف الرحمن

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٨ مساءً
فرحة رجال أمن عقب انتهاء مهمتهم بنجاح في خدمة ضيوف الرحمن
المواطن - فريق التحرير

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أظهر مقطع فيديو فرحة مجموعة من رجال الأمن في مكة المكرمة بعد صلاة عيد الفطر؛ عقب انتهاء مهمتهم بنجاح في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان.

وفي وقت سابق اليوم، نقل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان منسوبي وزارة الداخلية بمناسبة نجاح الخطط الأمنية والتنظيمية لموسم العمرة لهذا العام 1444هـ، وحلول عيد الفطر المبارك.

توجيهات القيادة

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال استقباله كبار المسؤولين في وزارة الداخلية وقادة القطاعات الأمنية في مقر الوزارة بمكة المكرمة، أن توجيهات القيادة الرشيدة تؤكد على توفير كل ما من شأنه أن يسهم في أداء ضيوف الرحمن مناسكهم بكل يسر واطمئنان.

كما أعرب عن اعتزاز المملكة بخدمة ضيوف الرحمن، مشيرًا إلى أن أعداد المعتمرين والزائرين هذا العام تجاوزت الأعوام السابقة، مبينًا أنه مع زيادة الأعداد هناك زيادة في الاحترافية والاعتماد على التقنية وزيادة في التخطيط المسبق.

وثمن الأمير عبدالعزيز بن سعود الجهود الكبيرة التي بذلها رجال الأمن في موسم العمرة، والتي كان لها بالغ الأثر في تحقيق أمن وسلامة المعتمرين والمصلين والزائرين، منوهًا بالمشاركة المميزة والفاعلة لمنسوبات القطاعات الأمنية في تنفيذ خطط أمن العمرة.

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