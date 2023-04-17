فرحة عارمة واستقبال بالورود بعد عودة الأسير يحيى حناني

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أظهرت عدة مقاطع متداولة، لحظة استقبال الأسير يحيى حناني، عند وصوله لمطار الملك عبدالله في منطقة جازان، بعد الإفراج عنه ضمن عملية تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن.
مقاطع متداولة لاستقبال الأسير "يحيى حناني" عند وصوله لمطار الملك عبدالله في #جازان ولحظة وصوله إلى منزله، بعد الإفراج عنه ضمن عملية تبادل الأسرى والمحتجزين في #اليمن#السعودية pic.twitter.com/8763a6KTYo
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 17, 2023
ووثق مقطع فيديو مجمع نشرته قناة “العربية”، لحظة استقبال يحيى حناني بالورود والأحضان من عائلته في مطار الملك عبدالله بجازان.
كما أظهرت لقطات أخرى لحظة وصول حناني إلى منزله، حيث كان هناك حشد كبير في استقباله يهتفون باسمه ويباركون له.
وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، أعلن عن استكمال عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بإطلاق سراح (104) أسرى من الحوثيين لدى التحالف بمبادرة إنسانية من المملكة.
وأضاف العميد المالكي، أن هذه المبادرة تأتي امتداداً للمبادرات الإنسانية السابقة من المملكة والمتعلقة بالأسرى، ودعم الجهود الرامية لتثبيت الهدنة وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام ينهي الأزمة اليمنية.
كما تهدف المبادرة لحث أطراف النزاع على دعم عملية تبادل الأسرى والمحتجزين وإنهاء هذا الملف انسجامًا مع القيم الإسلامية والمبادئ الإنسانية والتقاليد العربية الأصيلة ونصوص القانون الدولي الإنساني الواردة بنصوص وأحكام اتفاقية جنيف الثالثة للأسرى.
وبين العميد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف أنهت إجراءات إطلاق سراح الأسرى الـ (104) بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتم نقلهم ومغادرتهم إلى صنعاء اليوم الاثنين.