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سعادتهما لا توصف بالخدمات المقدمة

فرحة غامرة لمعتمرتين مصريتين بالحرم المكي

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٥ صباحاً
فرحة غامرة لمعتمرتين مصريتين بالحرم المكي
المواطن - فريق التحرير

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رصدت عدسة قناة العربية فرحة معتمرتين مصريتين خلال أداء مناسك العمرة، وذلك لما قدموه لهما من واجبات بشأن مساعدتهما في أداء رحلة العمرة.

سعادة لا توصف

وعبرت المعتمرتان عن سعادتهما وفرحتهما بأداء مناسك العمرة، وأن مشاعرهما لا توصف لما شاهدتاه من خدمات خلال أدائهما مناسك العمرة.

خطة العشر الأواخر

من جانب آخر، بحث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، مع مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، ومساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، ومساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية محمد بن مصلح الجابري، ومساعد الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة والشؤون الهندسية والفنية والتشغيلية سلطان بن عاطي القرشي، ومستشار ومساعد الرئيس العام للشؤون النسائية في المسجد الحرام الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود، وعدد من مسؤولي الرئاسة، خطةَ العشر الأواخر من شهر رمضان في المسجد الحرام.

وأكد السديس أهمية توفير جميع الخدمات والمستلزمات اللازمة للمصلين والمعتمرين والزوار خلال هذه المدة المهمة، بالإضافة إلى تنظيم برامج دعوية وتربوية وثقافية، وتقديم مبادرات قيمة تخدم المسلمين من جميع أنحاء العالم.

 

 

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