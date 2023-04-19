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آخر موعد للتقديم 25 إبريل

فرصتان لاستئجار عقارين بالرياض وجدة عبر منصة انتفاع

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٩ صباحاً
فرصتان لاستئجار عقارين بالرياض وجدة عبر منصة انتفاع
المواطن - فريق التحرير

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طرحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عبر منصة انتفاع، فرصتين استثماريتين أمام ملاك العقارات في منطقة الرياض ومحافظة جدة، لتوفير عقار مناسب- إداري، سكني- لوزارة الاستثمار، ورئاسة الحرس الملكي، وذلك تطبيقًا للإجراءات الواردة في نظام استئجار الدولة للعقار، المادة الثامنة، والتي نصت على قيام الهيئة العامة لعقارات الدولة بالإعلان عبر بوابتها الرقمية “انتفاع” عن الرغبة في استئجار عقار لمصلحة الجهات الحكومية.

آخر موعد للتقديم

وأوضحت الهيئة أن آخر موعد للتقديم على هذه الفرص هو 25 إبريل الجاري، ولمزيد من المعلومات عن الفرص الاستئجارية والتقديم عليها، يرجى زيارة الصفحة الخاصة بالفرص الاستئجارية على موقع منصة انتفاع (اصغط هنا).

 

 

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