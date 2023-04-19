فرصتان لاستئجار عقارين بالرياض وجدة عبر منصة انتفاع إيجالو: فوزنا على النصر كان مهمًّا لتجاوز المباريات السيئة التي لعبناها 1028 موظفًا على أبواب المسجد الحرام لخدمة الزائرين 40 مليارًا سنويًّا أرباح قطاع البتروكيماويات بالهيئة الملكية للجبيل وينبع مدرب النصر: ضربتا الجزاء أثرتا بشكل سلبي على الفريق كوريا الشمالية تطلق قمرًا صناعيًّا للتجسس نواف العقيدي: أمل النصر في الدوري لا يزال قائمًا رغم خسارة الديربي 16 مستشفى في السودان خارج الخدمة رامون دياز: الهلال كان بوسعه الفوز على النصر بأكثر من هدفين شارع السويلم بالرياض يعيد روح الألعاب الجماعية للأطفال
طرحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عبر منصة انتفاع، فرصتين استثماريتين أمام ملاك العقارات في منطقة الرياض ومحافظة جدة، لتوفير عقار مناسب- إداري، سكني- لوزارة الاستثمار، ورئاسة الحرس الملكي، وذلك تطبيقًا للإجراءات الواردة في نظام استئجار الدولة للعقار، المادة الثامنة، والتي نصت على قيام الهيئة العامة لعقارات الدولة بالإعلان عبر بوابتها الرقمية “انتفاع” عن الرغبة في استئجار عقار لمصلحة الجهات الحكومية.
وأوضحت الهيئة أن آخر موعد للتقديم على هذه الفرص هو 25 إبريل الجاري، ولمزيد من المعلومات عن الفرص الاستئجارية والتقديم عليها، يرجى زيارة الصفحة الخاصة بالفرص الاستئجارية على موقع منصة انتفاع (اصغط هنا).