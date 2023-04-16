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خلال مواجهة القوة الجوية

فرص الشباب في التأهل بكأس الملك سلمان للأندية

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٣ صباحاً
فرص الشباب في التأهل بكأس الملك سلمان للأندية
المواطن - فريق التحرير

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يطمح الشباب بقيادة المدير الفني الإسباني فيسينتي مورينو لمواصلة التألق هذا الموسم، وتجاوز عقبة فريق القوة الجوية العراقي.

مواجهة قوية

ويلعب الشباب ضد القوية الجوية العراقي، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وكانت مباراة الذهاب التي أُقيمت على ملعب البصرة الدولي، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، حيث تقدم كرار نبيل عند الدقيقة 38، قبل أن يحرز بوندبيزا التعادل في الشوط الثاني.

القوة الجوية ضد الشباب
جانب من المباراة السابقة – المصدر @AlShababSaudiFC

فرص تأهل الشباب

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مباراة القوة الجوية العراقي بـ3 فرص من أجل خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي، حيث يكفيه التعادل بدون أهداف أو الفوز بأي نتيجة، أول التعادل بنتيجة 1\1، والاحتكام لركلات الترجيح.

القوة الجوية ضد الشباب
جانب من المباراة السابقة – المصدر @AlShababSaudiFC

ومن المقرر أن يواجه المتأهل من مباراة اليوم، الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشرين السوري ذهابًا وإيابًا، على أن ينضم الصاعد منهما إلى المجموعة الثالثة في البطولة، والتي تضم؛ النصر، الزمالك المصري، وفريقًا آخر لم يُحدد.

ويمر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بفترة مميزة، بعدما أنعس حظوظه في المنافسة بدوري روشن السعودي، بعد فوزه على الهلال والخليج، ليصبح الفارق بينه وبين الاتحاد المتصدر 6 نقاط، قبل 7 جولات على النهاية.

نادي الشباب
لاعبو الفريق – المصدر @AlShababSaudiFC
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