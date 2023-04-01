فرض عقوبات على جوجل للمرة الثانية في غضون أيام

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للمرة الثانية في غضون أيام قليلة، فرضت محكمة أمريكية، أمس الجمعة، عقوبات على شركة جوجل، بعدما قال قاضٍ: “إن الشركة استغرقت وقتًا طويلًا للامتثال لحكم صدر العام الماضي في دعوى جماعية تتعلق بخصوصية البيانات”.
وبحسب موقع غادجتس 360 التقني، تتعلق الدعوى القضائية التي رفعت ضد جوجل، باتهامات ضدها، لأنها تعقبت عددًا من مستخدميها بشكل غير قانوني أثناء استخدامهم لمتصفح الشركة، كروم (Chrome).
وليست هذه المرة الأولى التي يصدر فيها حكمًا ضد جوجل يتعلق بانتهاك خصوصية البيانات.
وتأتي هذه العقوبات في أعقاب قرار منفصل أصدرته محكمة جزئية أمريكية في ولاية كاليفورنيا، يوم الثلاثاء الماضي، الذي خلُص إلى أن جوجل تخلصت من سجلات دردشة الموظفين التي تعتبر دليلًا في دعاوى مكافحة الاحتكار ضد الشركة.