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يعانيان كسورًا في اليدين

فريق سعودي لإسعاف مصابي ركاب الطائرة الإندونيسية القادمة من السودان

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٩ مساءً
فريق سعودي لإسعاف مصابي ركاب الطائرة الإندونيسية القادمة من السودان
المواطن - فريق التحرير

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عملت فرق طبية سعودية على إسعاف حالتين مصابتين من ركاب الطائرة الإندونيسية القادمة من السودان إلى مطار جدة، مساء اليوم الجمعة.

وبحسب ما أفادت “قناة الإخبارية” فإن الحالتين اللتين تطلبتا تدخلًا طبيًّا هما من الجنسية الإندونيسية وتعانيان كسورًا في اليدين، وجرى تقديم الرعاية الطبية لهما.

وصول الطائرة الإندونيسية

وفي وقت سابق من اليوم، وصلت طائرة إندونيسية إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية بجدة وعلى متنها 42 إندونيسيًّا، بعد إجلائهم من السودان، وكان في استقبالها مجندات سعوديات، بحسب ما أفادت “الإخبارية”.

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