فريق سعودي لإسعاف مصابي ركاب الطائرة الإندونيسية القادمة من السودان

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عملت فرق طبية سعودية على إسعاف حالتين مصابتين من ركاب الطائرة الإندونيسية القادمة من السودان إلى مطار جدة، مساء اليوم الجمعة.
فيديو | مراسل #الإخبارية عبد الله بن شهران: الحالتان اللتان تطلبتا تدخلا طبيا هما من الجنسية الإندونسية وتعانيان كسورا في اليدين وجرى تقديم الرعاية الطبية لهما #المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#نشرة_التاسعة pic.twitter.com/x8BJSfP588
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 28, 2023
وبحسب ما أفادت “قناة الإخبارية” فإن الحالتين اللتين تطلبتا تدخلًا طبيًّا هما من الجنسية الإندونيسية وتعانيان كسورًا في اليدين، وجرى تقديم الرعاية الطبية لهما.
فيديو | مراسل #الإخبارية: حالتان على الطائرة الإندونيسية تتطلبان تدخلا طبيا أثناء هبوطها في قاعدة الملك عبد الله الجوية#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان pic.twitter.com/snvWb8qmeZ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 28, 2023
وفي وقت سابق من اليوم، وصلت طائرة إندونيسية إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية بجدة وعلى متنها 42 إندونيسيًّا، بعد إجلائهم من السودان، وكان في استقبالها مجندات سعوديات، بحسب ما أفادت “الإخبارية”.