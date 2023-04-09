فريق طبي بعنيزة يعيد النظر لمريضين بعد عمى دام 20 عامًا

تمكّن الفريق الطبي بمركز لولوة محمد الزامل لطب وجراحة العيون بمستشفى الملك سعود بعنيزة – بفضل الله – من إعادة النظر لمريضة في التسعينيات من عمرها، فقدت بصرها وأصيبت بالعمى في إحدى عينيها منذ نحو 21 عامًا.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المريضة التسعينية راجعت عيادة العيون في مركز لولوة الزامل لطب وجراحة العيون بمستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة بعد شعورها بحدوث ضعف في العين الأخرى السليمة، وخوفًا من أن تصاب بالعمى التام، لافتًا إلى الفحوصات التي أجريت لها أكدت حاجتها لمعالجة جراحية للعين نتيجة لوجود المياه البيضاء، وقد استغرقت العملية من لحظة دخولها المستشفى وحتى خروجها ثلاث ساعات، وأصبح مقاس النظر بعد إجراء العملية 6/6.

تدخل جراحي ناجح

وفي سياق متصل أجرى المركز تدخلًا جراحيًا ناجحًا لمريض يبلغ من العمر 61 عامًا، كان يعاني من العمى في كلتا العينين، حيث أصيب بفقدان البصر في العين اليمنى منذ 20 سنة، وفي عينه اليسرى قبل نحو 14 سنة.

وكشف تجمع القصيم الصحي أن نتائج الفحوصات أظهرت الإصابة بمنزل الكثافة الأيمن، ووجود كتلة معقدة مع تعتيم القرنية، فتم تنفيذ عملية جراحية يدوية تصحيحية، تحت التخدير الموضعي، والتي استمرت حوالي نصف ساعة، ليستعيد المريض بعدها رؤيته الطبيعية ولله الحمد.