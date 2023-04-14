فزعة أهالي حفر الباطن لدعم صاحبة مطعم: دموعك غالية علينا

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تفاعل أهالي محافظة حفر الباطن مع مواطنة صاحبة مطعم بعد ظهورها في بث عبر برنامج التيك توك مع أحد المشاهير تطلب منه دعم مشروعها وهو عبارة عن مطعم بروستد في حفر الباطن.
وذكرت المواطنة أن المطعم يعتبر مصدر دخل لها ولأولادها خصوصًا أن زوجها غير سعودي، مشيرةً إلى أنها قررت إغلاقه بسبب الخسارة لضعف الإقبال عليه.
وتفاعل أبناء المحافظة بشكل لافت مع نداءات صاحبة المطعم من خلال الإقبال والشراء، ضاربين أروع الأمثلة في التلاحم والتكاتف.
وقدم عدد كبير من أصحاب المحلات التجارية الدعم للمواطنة من خلال تقديم هدايا مجانية لزبائن المطعم، بالإضافة إلى صيانة لوحة المطعم، ووضع إعلانات في الشوارع.
فيما أعلنت جمعية البر الخيرية بمحافظة حفر الباطن عن شراء 100 وجبة يوميًا من المطعم وحتى نهاية شهر رمضان ليتم توزيعها على مستفيدي الجمعية كدعم لمشروع المواطنة.