فزع السكان في أمريكا بعد تحرك منزل عن موقعه ليلًا

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وثق مقطع فيديو متداول، تحرك منزل عن موقعه في إحدى الولايات الأمريكية وأثار الفزع بين الجيران الذين سارعوا إلى الإخلاء؛ خوفًا من وقوع كارثة.
وتحطمت المنازل غير المستقرة في الصباح الباكر في درابر بولاية يوتا؛ مما دفع المساكن المجاورة إلى الإخلاء.
ويقول المسؤولون: إن المنازل كانت في خطر بسبب الانزلاق الناجم عن تغيير الأرض وكسر الأساسات.
ووثقت جيمي هانسن لحظة وقوع انهيار أرضي؛ ما أدى إلى انزلاق منزل جارهم، بينما كانت في نزهة مع زوجها في مدينة درابر بولاية يوتا الأمريكية.
وبعد ساعات، طُلب منهم إخلاء منزلهم في حالة حدوث انزلاق آخر، وتكاتف أفراد المجتمع لمساعدتهم.
وأعربت هانسن عن امتنانها لمساعدة المجتمع لهم قائلة: “الغرباء والجيران والأصدقاء وأعضاء مجلس الإدارة، لقد فعل الجميع ما بوسعهم للمساعدة، وأنا ممتنة جدًّا لذلك”، واصفة الحادث بـالمروع للغاية.