فشل الناتو في التوصل لموقف بشأن انضمام أوكرانيا للحلف

نقلت فاينانشيال تايمز عن مصادرها الخاصة أن دول الناتو لم تستطع التوصل إلى موقف مشترك بشأن انضمام أوكرانيا إلى الحلف.

معارضة واشنطن

وعارضت الولايات المتحدة وبعض الأعضاء الآخرين في الناتو، وضع خارطة طريق لانضمام أوكرانيا إلى الحلف خلال قمته المقبلة، وفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.

وقال أربعة مسؤولين مشاركين في المناقشات: إن الولايات المتحدة وألمانيا وهنغاريا تعارض جهود بعض الدول الأخرى في الناتو، وخاصة بولندا ودول البلطيق، لتعزيز العلاقات بين الناتو وأوكرانيا، وتأييد عضويتها المستقبلية بشكل واضح.

خلافات في بروكسل

ولفتت الصحيفة إلى أن الخلافات ظهرت خلال اجتماع وزراء خارجية دول الناتو في بروكسل هذا الأسبوع، والذي انعقد تحضيرًا لقمة الحلف في العاصمة الليتوانية فيلنيوس في يوليو المقبل.

ويشير الدبلوماسيون إلى أن هناك خلافات في بروكسل بشأن ما يجب عرضه على أوكرانيا. وقال أحد المسؤولين الغربيين: “أمامنا عدة أسابيع من المفاوضات الصعبة لسد تلك الثغرات وصياغة نتيجة سياسية”.

ليست خيارًا ممكنًا

واتفق جميع الأعضاء الـ 31 في حلف الناتو على أن عضوية أوكرانيا في الحلف لا تعتبر خيارا ممكنا في القريب العاجل، ولا يمكن مناقشتها بجدية بينما تستمر الحرب.