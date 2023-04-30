فضائح طارق السويدان المتحول من السلفية إلى الإخوان

كشف الصحفي الكويت جاسم الجريّد بعضًا من أفكار الإخونجي طارق السويدان، وقال “إنه متناقض وتحوّل من السلفية إلى الإخوان المتطرفين وخائن للكويت”.

الصحفي الكويتي جاسم الجريّد: طارق السويدان متناقض وتحوّل من السلفية إلى الإخوان المتطرفين وخائن في الشأن الكويتي@JasemAljuraid#MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/7Ijj0G2ZrW — في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) April 29, 2023

وأضاف الجريّد لبرنامج “إم بي سي في أسبوع”: “إن طارق السويدان وكل الإخوان الموجودين وأقصد الإخوان المتطرفين، من وقت لآخر، يرسلون رسائل لجس نبض الشارع، وهل هذا نفس الشارع الذي نعرفه في السابق أم لا؟ هم يريدون أن يتأكدوا أن الشارع بدأ يتغير من وجهة نظرهم للمظلومية التي ينادي بها هؤلاء الإخوان المتطرفون، ولكن للأسف هناك بعض الأشخاص ترد عليهم ردًا إيجابيًا، لكن الأغلب لا يوجد مجال لهم بالتعاطي معهم”.

انتقال السويدان من السلفية للإخوان

وأضاف: “إن طارق السويدان منذ خروجه من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو متناقض، وأنا كتبت تقريرًا في السابق عن السويدان، وكيف تحول من السلفية للإخوان”.

وتابع: ” أستغرب كيف الشخص يترك بحثًا شرعيًا دقيقًا ويذهب إلى أشخاص ينادون بالانقلابات”.

السويدان ونقلة جماعة الإخوان

وواصل الصحفي الكويت جاسم الجريّد بقوله: “إن طارق السويدان هو من أحدث النقلة الكبيرة النوعية لجماعة الإخوان المتطرفين، هو من وضع فكر إعداد القادة ودق الثورات في منهجهم، طارق السويدان عنده استراتيجية كبيرة جدًا في أدلجة هذا المجتمع بالكامل، ومن بعد ذلك يمررون الرسائل التي تناسب مشاريعهم ولكن لا يعترفون بأخطائهم”.

السويدان والإخوان ومصر

وأضاف الجريّد: “طارق السويدان قال في وقت سابق، نحن أخطأنا أننا وضعنا رئيسًا في الفترة السابقة في مصر، وقبل هذا التصريح كنت قد وضعت تحقيقًا استقصائيًا عن السويدان حيث قال في إحدى رسائله إن الرئاسة أتت لتحت أرجلنا ولا نقدر نقول لا، لا نقدر أن نخذل المجتمعات كلها، يعني هم قبلوها، وبعدها قال ما كان يجب أن نأخذها”.

وتابع الجريدّ: “السويدان متقلب حتى في الشأن الكويتي والشأن العماني، الآن تراهم يمارسون الاندماج مع السرورية وهي السلفية الحركية الموجودة الآن في الكويت وهذه مشكلة كبيرة”.

السويدان وخيانة الكويت

وقال الجريّد: “إن تصرف السويدان خلال غزو الكويت خيانة، ما فعله السويدان كانت خيانة عظمى، السويدان لم يكن يريد أن تعود أسرة الصباح للحكم، والشيخ سعود ناصر الصباح قدم تقريرًا للشيخ صباح الأحمد، وقال إن هؤلاء يريدون الأذى لبلادنا، ويتسلقون على ملف الغزو للطفو على السطح وإحداث تأثير سياسي في الكويت”.