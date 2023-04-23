فك احتجاز 3 أشخاص بوادي الرمة وتغريم قائد المركبة بايدن يشكر السعودية على مساعداتها الحاسمة لإجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين المرور السري يواصل رصد المخالفات المرورية في العيد إصابة دبلوماسي مصري في السودان ونداء عاجل للمصريين خارج الخرطوم حميدتي يظهر في الخرطوم لأول مرة منذ بداية الاشتباكات سيول الطائف تغرق حي الوسام وتجرف المركبات مظاهر فرحة الأطفال بعيد الفطر في عرعر أمطار على العاصمة المقدسة والجموم والقنفذة والليث جادة قباء تجذب زوار وأهالي المدينة المنورة في العيد الأرصاد : استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات البرد وجريان السيول
نجح رجال الدفاع المدني في وادي الخبراء في فك احتجاز 3 أشخاص داخل سيارة في سيل وداي الرمة بعدما غامر أحد الأشخاص بقطع الوادي لحظة جريان السيول بالرغم من التحذيرات المتكررة من قبل الجهات المختصة.
وقال الدفاع المدني إن مدني رياض الخبراء أنقذ (3) أشخاص احتجزوا في سيل داخل مركبة بوادي الرمة، وتم تطبيق الأنظمة بحق قائدها لارتكابه مخالفة المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها، بالتنسيق مع المرور السعودي.