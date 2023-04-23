فك احتجاز 3 أشخاص بوادي الرمة وتغريم قائد المركبة

نجح رجال الدفاع المدني في وادي الخبراء في فك احتجاز 3 أشخاص داخل سيارة في سيل وداي الرمة بعدما غامر أحد الأشخاص بقطع الوادي لحظة جريان السيول بالرغم من التحذيرات المتكررة من قبل الجهات المختصة.

وقال الدفاع المدني إن مدني رياض الخبراء أنقذ (3) أشخاص احتجزوا في سيل داخل مركبة بوادي الرمة، وتم تطبيق الأنظمة بحق قائدها لارتكابه مخالفة المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها، بالتنسيق مع المرور السعودي.