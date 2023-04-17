Icon

لقطات لجريان سيول سد الحيسية شمال الرياض Icon حياة 10 ملايين سوداني في خطر بسبب معارك الخرطوم Icon الخثلان: بغروب شمس اليوم تحل ليلة 27 أرجى ليالي العشر الأواخر Icon فلكية جدة: رؤية هلال شوال بالعين المجردة أو أجهزة الرصد غير ممكنة الخميس Icon توقعات بأمطار متفاوتة الشدة خلال الـ 24 ساعة المقبلة Icon موعد أذان المغرب اليوم 26 رمضان بجميع المناطق Icon “الخزف السعودي” تربح 14.7 مليون ريال Icon نخوة شباب تجاه موظف صف سيارات تعرض للإهانة Icon مركز الفلك الدولي يُصدر بيانًا هامًا حول موعد عيد الفطر Icon لبنان يدمج قنصليته في باريس مع السفارة توفيرًا للنفقات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
القمر سيصل منزلة الاقتران لشهر شوال الخميس

فلكية جدة: رؤية هلال شوال بالعين المجردة أو أجهزة الرصد غير ممكنة الخميس

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٤ مساءً
فلكية جدة: رؤية هلال شوال بالعين المجردة أو أجهزة الرصد غير ممكنة الخميس
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضحت الجمعية الفلكية في جدة بأن الحسابات الفلكية تشير إلى أن القمر سيصل منزلة الاقتران لشهر شوال يوم الخميس المقبل، عند الساعة 07:12 صباحاً بتوقيت مكة، وذلك بالتزامن مع كسوف للشمس غير مشاهد في الوطن العربي.

الاقتران أحد منازل القمر

وأضافت أن الاقتران أحد منازل القمر ويعني اجتماع الشمس والقمر على ارتفاع واحد في السماء عندما يكونان على خط طول سماوي واحد، ويكون القمر منتقلاً من غرب الشمس إلى شرقها وهو حدث عالمي يتم في لحظة واحدة بالنسبة لجميع أرجاء الأرض.

ولفتت إلى أن الشمس ستغرب من أفق مكة المكرمة يوم الخميس المقبل عند الساعة 06:42 مساءً، وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق، وسيغرب عند الساعة 07:06 مساءً بعد 24 دقيقة من غروب الشمس، وبذلك ستتحقق شروط دخول شهر شوال فلكياً.

رؤية القمر غير ممكنة

وأكدت أن رؤية القمر بالعين المجردة أو أجهزة الرصد غير ممكنة، وذلك بسبب عمره الصغير وإضاءته الضئيلة ووجوده في وهج ضوء شمس الغروب ومدة بقاءه القصيرة فوق الأفق، وسيتبع ذلك منزلة أخرى من منازل القمر تسمى “الإهلال” وتعني رؤية هلال القمر الجديد بسهولة بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه، وسيكون ذلك متحققاً في اليوم التالي.

وأبانت أن الشمس ستغرب يوم الجمعة من أفق مكة المكرمة عند الساعة 06:43 مساءً وسيكون القمر فوق الأفق ويمكن رؤيته بسهولة بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية، وسيغرب عند الساعة 08:05 مساءً بعد 1 ساعة و22 دقيقة من غروب الشمس وذلك من الناحية العلمية، في حين أن بداية شهر شوال ستحدد بناء على ما سيصدر عن المحكمة العليا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بدء تسليم المنازل للمستفيدين الأشد حاجة لدى منصة جود
السعودية اليوم

بدء تسليم المنازل للمستفيدين الأشد حاجة لدى...

السعودية اليوم
الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس الإمارات
الملك سلمان

الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس...

الملك سلمان
نيويورك بوست مستاءة من تقليد خالد الفراج لـ بايدن
السعودية اليوم

نيويورك بوست مستاءة من تقليد خالد الفراج...

السعودية اليوم
طيران ناس يتسلم الطائرة الثالثة A330 قبيل موسم الحج
السعودية اليوم

طيران ناس يتسلم الطائرة الثالثة A330 قبيل...

السعودية اليوم
الاتحاد يستهدف الفوز الـ11 ضد الفتح
الرياضة

الاتحاد يستهدف الفوز الـ11 ضد الفتح

الرياضة
أصغر المشاركين في مسابقة الشطرنج لـ “المواطن”: سأكمل الـ 9 جولات
السعودية اليوم

أصغر المشاركين في مسابقة الشطرنج لـ “المواطن”:...

السعودية اليوم
لقطات تسر الأنظار لسيل وادي القطار بشمال غرب المدينة
السعودية اليوم

لقطات تسر الأنظار لسيل وادي القطار بشمال...

السعودية اليوم
الغذاء والدواء: جميع أنواع المياه المعبأة تخضع لمعايير تضمن سلامتها
السعودية اليوم

الغذاء والدواء: جميع أنواع المياه المعبأة تخضع...

السعودية اليوم