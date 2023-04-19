فهد المرداسي: ركلة الجزاء الأولى لـ الهلال غير صحيحة

كشف الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق فهد المرداسي عن أن ركلة الجزاء الأولى التي احتُسبت لنادي الهلال في الديربي أمام نادي النصر غير صحيحة، مضيفًا أن الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير أخطأ في تقديرها.

الخبير التحكيمي فهد المرداسي: ركلة الجزاء الأولى المحتسبة لـ الهلال غير صحيحة#المواطن_الرياضي #الهلال_النصر pic.twitter.com/JDZBBBfod6 — المواطن الرياضي (@Almowaten_sport) April 18, 2023

وتحدث المرداسي بعد المباراة قائلًا: “ركلة الجزاء الأولى لأزرق الرياض غير صحيحة، صحيح أن الكرة جاءت في يد عبدالإله العمري لاعب النصر لكنها غير مقصودة لأنه كان يحاول تفادي الكرة ولم يكبر جسده ليحاول لمس الكرة عن قصد، هناك فرق، لاعب النصر حاول تفادي الكرة بيده لأنه تفاجأ بها”.

وأضاف المرداسي: “ركلة الجزاء الثانية لـ أزرق الرياض صحيحة، لأن عرقلة اللاعب الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف للبرازيلي ميشايل ديلجادو تستوجب حصول الأخير على ركلة جزاء”.

وأكد فهد المرداسي على أن الحكم الإنجليزي أخطأ بعدم طرده للاعب البرازيلي تاليسكا في الدقيقة الـ69 من عمر المباراة، بجانب أن الحكم كان سليمًا في قراره عندما ألغى هدفًا للنصر في الدقيقة الـ77، ولم يحتسب ركلة جزاء للنصر في الدقيقة الـ83.

يذكر أن اللاعب النيجيري أوديون إيجالو كان سجل هدفي فوز الهلال من ضربتي جزاء في شباك الحارس نواف العقيدي.