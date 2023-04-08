فهد المفرج يُفجر مفاجأة بشأن الأداء التحكيمي ويُعلق: كأن هناك شيئًا لإبعاد الهلال عن المنافسة!

كشف فهد المفرج، المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الهلال، مفاجأتين بشأن الأداء التحكيمي في مباراة الهلال والشباب في الجولة الـ22 من دوري روشن، بعد خسارة أزرق الرياض بثلاثية دون مقابل.

فهد المفرج – المدير التنفيذي لكرة #الهلال: لم يتم استدعاء حكم الساحة من الـ VAR الذي لم يتواجد بالملعب والحكم لم يذهب للـ VAR ؟ .. هناك شيء كأنه إبعاد للهلال عن المنافسة.. الحكم الرابع أكد مشاهدته للمسة اليد بالهدف الثاني#الهلال_الشباب #أكشن_مع_وليد⁩

⁦#MBCAction⁩⁩⁩⁩ pic.twitter.com/ZuKYUVRXxW — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) April 7, 2023

وقال المفرج في تصريحات إعلامية بعد المباراة: “حكم المباراة ماجد الشمراني أكد لي أن حكم الـVAR لم يستدعيه بلقطة ركلة الجزاء قبل هدف الشباب الأول، كذلك الحكم الرابع، أكد لسعود كريري مشاهدته للقطة لمسة اليد بالهدف الثاني وأنه أبلغ حكم المباراة بها”.

وأضاف المفرج: “نحن لا نشك في أحد ولكن نريد توضيح، كأن هناك شيئًا غرضه إبعاد أزرق الرياض عن المنافسة”.

وواصل: “في لقطة ميشايل ودهس قدمه، هل حكم VAR استدعى ماجد الشمراني أم لا، نريد توضيحًا وأن نسمع إلى تلك الأمور ونعرف ما يدور، هل الهلال يُعاقب لأنه طلب حكام أجانب للمباريات التي على أرضه؟!”.

وواصل المفرج: “أزرق الرياض لم تتم استشارت بشأن جدولة مواعيد مبارياته بعد تأهله لنهائي دوري أبطال آسيا وما يُقال حول أخذ رأينا، غير صحيح على الإطلاق، نحن خضنا 3 مباريات في رمضان وفي ظرف 6 أيام، وكل الفرق التي تقابلنا تكون في راحة لذلك تلعب بشكل أفضل، هل الهلال يدفع الثمن كونه يشرف الكرة السعودية في كافة المحافل الدولية والقارية”.