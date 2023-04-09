فهد الهريفي: المنتخب السعودي خسر كأس آسيا 92 بسبب عدم الانضباط

قال فهد الهريفي نجم النصر والمنتخب السعودي السابق إن عدم انضباط لاعبي المنتخب السعودي في كأس آسيا عام 1992، كان السبب وراء خسارتهم للنهائي أمام المنتخب الياباني في تلك البطولة.

فهد الهريفي: كان من المفترض أن نحقق كأس آسيا عام 1992م لولا غضب الله.#ذات_فهد_الهريفي @Fahadalhurifi @samialjaber pic.twitter.com/GwU48tDvZ7 — ذات مع سامي الجابر (@stvThat) April 8, 2023

الهريفي كبش فداء !

وتحدث الهريفي في برنامج ” ذات سامي الجابر” قائلًا: “المنتخب السعودي في كأس أمم آسيا عام 1992 كان يملك لاعبين على أعلى مستوى ولكن عدم الانضباط جعلنا نخسر النهائي أمام اليابان وكان هذا عقابًا لنا”.

وأضاف الهريفي: ” كنت كبش فداء في تلك النسخة من البطولة وهذا ما جعلني أتوقف عن اللعب مع المنتخب لفترة”.

خسارة نهائي آسيا 92

وكان المنتخب الياباني هزم المنتخب السعودي في نهائي 1992 في بطولة كأس أمم آسيا في نسختها العاشرة، حيث أُقيم النهائي على ملعب هيروشيما آرش في مدينة هيروشيما اليابانية.

وساهم فهد الهريفي في فوز الأخضر بلقب كأس أمم آسيا عام 1988 وشارك مع المنتخب السعودي في بطولة كأس القارات عام 1992 وكان صاحب أول هدف في تاريخ البطولة في شباك منتخب أمريكا.