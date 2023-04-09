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متحدثًا عن قصة كفاحه في صغره

فهد الهريفي: كنت أبيع الغنم قبل أن أكون لاعبًا

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٥ صباحاً
فهد الهريفي: كنت أبيع الغنم قبل أن أكون لاعبًا
المواطن - فريق التحرير

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أوضح فهد الهريفي نجم نادي النصر سابقًا أنه كان يعمل في مجال شراء الغنم وبيعها أثناء صغره، وذلك قبل أن يُصبح لاعب كرة قدم مشهورًا.

مشروع فهد الهريفي

وتحدث الهريفي في برنامج ” ذات مع سامي الجابر” قائلًا: ” اتجهت للعمل في مجال شراء الغنم الصغيرة وكنت أحرص على تربيتها ومنحها الطعام الجيد حتى يكبر حجمها ثم أبيعها وكنت أربح في الأمر ما يقرب من 100 ريال أو 150 ريالًا”.

وأضاف الهريفي: “بفضل الله كنت أربح مالًا جيدًا لي ولأسرتي وكنت أُسلف الوالد وأعطيه إذا أحتاج مني”.

مسيرة الهريفي

يذكر أن الهريفي لعب مع الفريق الكروي الأول بنادي النصر خلال الفترة من 1984 إلى عام 2000، كما اعتزل دوليًا مع المنتخب السعودي بعد المشاركة في نهائيات كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحقق الهريفي مع النصر 3 ألقاب في الدوري السعودي و3 ألقاب في كأس الملك، وبطولتين في كأس الخليج للأندية، وكأس الكؤوس الآسيوية وكأس السوبر الآسيوي.

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