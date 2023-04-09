فهد الهريفي لـ سامي الجابر: أنت أفضل لاعب في تاريخ الهلال

وجه فهد الهريفي نجم نادي النصر الأسبق رسالة إلى سامي الجابر نجم الهلال الأسبق، وذلك خلال استضافة الأخير لـ الأول في برنامج ” ذات”.

وتحدث الهريفي قائلًا للجابر: ” أردت قول شيء في بداية لقائنا وهو أنك أفضل لاعب في تاريخ الهلال، ودائمًا أُجيب باسمك وتعرف أنني لا أحب المجاملة”.

تعليق فهد الهريفي

وواصل الهريفي قائلًا: ” سامي الجابر أفضل لاعب في تاريخ الهلال لأنه كان ملتزمًا ومنضبطًا وحاسمًا بأهدافه مع الفريق ومؤثرًا بصورة إيجابية في الفترة التي كنت أنا متواجدًا فيها في الملاعب، صحيح ربما كانت هناك فجوة بيننا بسبب الجماهير كوني نصراويًا وأنت هلالي لكن هذه كلمة حق”.

وعلق الجابر قائلًا: ” شكرًا لك على تلك المجاملة الرقيقة يعتقدون الآن أنني قمت باستضافتك حتى تجاملني”.

وسبق للثنائي أن مثلا المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم عام 1994 التي أُقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، كما يُعد الهريفي أول لاعب سعودي يسجل في بطولة كأس العالم للأندية، حيث سجل في نسخة عام 2000 في شباك نادي ريال مدريد الإسباني في مباراة انتهت بفوز الريال بنتيجة 3/ 1.

وحقق الهريفي مع النصر 3 ألقاب في الدوري السعودي و3 ألقاب في كأس الملك، وبطولتين في كأس الخليج للأندية، وكأس الكؤوس الآسيوية وكأس السوبر الآسيوي.