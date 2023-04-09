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فهد الهريفي: والدي قيّدني بالسلاسل لمنعي من ممارسة كرة القدم

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٤ صباحاً
فهد الهريفي: والدي قيّدني بالسلاسل لمنعي من ممارسة كرة القدم
المواطن - فريق التحرير

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كشف فهد الهريفي نجم نادي النصر والمنتخب السعودي الأسبق عن أن والده سبق له وأن قيّده بالسلاسل وذلك لمنعه من ممارسة كرة القدم في صغره.

وتحدث الهريفي قائلًا في برنامج ” ذات مع سامي الجابر” قائلًا: “والدي كان عسكريًا وصارمًا وبعد تقاعده كان يعمل في كتابة المعاريض وكان مشهورًا فيها، وكان لا يحب كرة القدم ودائم السؤال عني ليعرف أين مكاني”.

والد فهد الهريفي

وأضاف الهريفي: ” كنت أحب القدوم من المدرسة والخروج للعب كرة القدم مع الأصدقاء، فسأل عني وعرف أنني أمارسها فأحضر سلاسل ثقيلة تُشبه سلاسل السيارات مع قفل كبير وقيّد قدميَّ لمنعي من ممارسة اللعبة، فهو كان لا يحب كرة القدم في البداية لكنه أحبها فيما بعد، عندما سمع عن قوة أدائي من الناس المحيطين به”.

وتابع الهريفي: “والدي كان في استقبالي عندما عدت من أبها إلى بيشة بالطائرة، وكان استقباله جميلًا ومضحكًا في نفس الوقت من شدة فرحته بي وبأدائي، شعرت بالخجل وقتها، وهذا ما جعله يغير فكره عن كرة القدم ويحبها”

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