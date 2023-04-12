فهد بن سعد يشكر القيادة لتعيينه محافظًا للدرعية

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رفع الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، الشكرَ والتقديرَ لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه محافظًا للدرعية بالمرتبة الممتازة.
وأعرب محافظِ الدرعية عن تقديره لوزيرِ الداخلية، ولأميرِ منطقة الرياض، ولنائبِه، واعتزازه بالثقة الملكية، راجيًا الله أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، متطلعًا لخدمة الدين والملك والوطن.